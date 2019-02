Femmes sahraouies : Mobilisation permanente

Les travaux du 8e congrès de l’Union nationale des femmes sahraouies ont débuté hier dans le camp des réfugiés sahraouis d’Assouerd, en présence de nombreuses délégations étrangères. Le président sahraoui, Brahim Ghali, a indiqué à l’occasion de ce congrès, qui porte le nom de la Chahida Sidoumé Mokhtar Ahmed, que la femme sahraouie a eu «une large contribution dans le processus d’édification des institutions de l’Etat sahraoui dans les secteurs vitaux, à l’instar de l’éducation, la santé, l’administration et autres», en dépit des conditions difficiles induites par l’invasion militaire marocaine, les campagnes d’exactions et la situation d’exil.

Le Président Ghali a rappelé la date sombre dans l’Histoire du peuple sahraoui et de l’humanité, du 18 février 1976, qui avait vu un «déferlement de bombes au napalm et au phosphore blanc, interdites sur le plan international, dans des raids des forces aériennes royales sur des centaines de femmes, d’enfants et de vieillards sans défense dans la région d’Oum Aderbka». Ce congrès est marqué par une forte présence de délégations étrangères d’une vingtaine de pays, ainsi que des délégations féminines internationales. La déléguée de l’Afrique du Sud, Reniva Estaet, a fait part d’un sentiment qui ne fait que se renforcer chez elle que «la femme sahraouie constitue un exemple de la résistance et de la libération», ajoutant que ce 8e congrès est une synthèse de l’action continue des femmes sahraouies. Elle a évoqué l’agression subie à travers le monde par les forces de progrès, soulignant, à ce titre, que «la mobilisation permanente est la voie la mieux indiquée face aux parties soutenant le colonialisme (...), et que le message de libération impose aux peuples africains de renforcer leur coopération et de défendre les idéaux de liberté et d’indépendance».