Session 2019 du Comité spécial de l’Onu sur la décolonisation : « La voix des peuples doit être entendue »

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué, jeudi à New York, que «la voix des peuples des territoires non autonomes doit être entendue», réitérant leur droit inaliénable à l’autodétermination.

«Pour parvenir à la décolonisation, la voix des peuples des territoires (non autonomes) doit être entendue», a déclaré le chef de l’ONU à l’ouverture de la session 2019 du Comité spécial de la décolonisation, dit Comité des 24, ajoutant que la coopération de toutes les parties concernées, y compris les puissances administrantes, était essentielle pour atteindre cet objectif.

«La décolonisation est l’un des chapitres les plus importants de l’histoire de l’Organisation qui a contribué à augmenter le nombre des Etats membres de l’ONU de 51 à 193 aujourd'hui», a-t-il enchaîné. Au fil des ans, ce processus a abouti à la suppression de la plupart des territoires de la liste. «Mais cette histoire est toujours en train d’être écrite», a poursuivi le chef de l'ONU. «Il y a encore 17 territoires non autonomes», qui restent à décoloniser, a-t-il dit, en réitérant le droit des peuples coloniaux de choisir librement leur statut politique. «Respectons notre devoir d'aider tous les peuples des territoires non autonomes à mener à bien leur processus de décolonisation, comme ils l’entendent», a insisté Guterres. Rappelant qu'en tant que ressortissant portugais, il venait d'un pays autrefois opprimé par la dictature, il a souligné que ce programme de décolonisation lui tenait à cœur. Le SG de l’ONU a estimé que «les succès remportés par l'ONU en matière de décolonisation au cours des décennies passées peuvent être source d’inspiration aujourd'hui». Guterres a félicité le Comité spécial pour ses efforts visant à soutenir les peuples des territoires non autonomes dans la réalisation de leur droit à l’autodétermination. Il a aussi relevé le rôle positif du Comité qui a effectué deux missions en Nouvelle Calédonie pour préparer le référendum de novembre dernier.



La Grenade succède à Antigua-et-Barbuda à la présidence du Comité



Créé en 1961 par l’Assemblée générale de l’ONU, le Comité des 24 est chargé d'étudier l'application de la Déclaration de 1960 sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et de formuler les recommandations sur sa mise en œuvre.

Lors de cette session, la nouvelle présidente élue du Comité, Mme Keisha Aniya McGuire, de la Grenade, a promis de renforcer le dialogue avec les représentants des territoires non autonomes, les puissances administrantes, et toute autre partie concernée par le processus de décolonisation des 17 territoires non autonomes. Mme Keisha Aniya McGuire a succédé au président sortant, Walton Alfonso Webson, d’Antigua-et-Barbuda. Après avoir formé son Bureau, le Comité spécial a adopté son programme de travail et relevé qu’à ce jour, aucun pays ne s’est proposé pour accueillir, cette année, son séminaire régional. La présidente élue a imputé cette situation aux coupes budgétaires opérées ces dernières années qui ont privé le Comité de s’acquitter correctement de deux volets importants de son mandat, à savoir l’organisation de son séminaire régional et l’envoi de missions dans les territoires non autonomes.