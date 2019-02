Dans la lucarne : Le transfert inachevé

Le football reste une discipline à part, puisqu’elle ne laisse personne indifférent. Il faut dire que ce sport attire les foules d’une façon pour le moins inégalée. Et cela est toujours valable de nos jours. Le football est devenu un élément indispensable, suivi par tous, avec une frénésie qui ne peut qu’étonner le commun des mortels. On avait traité ces derniers jours, en long et en large, ce sujet qui mérite vraiment qu’on s’y attarde vu son importance. Tout le monde a connaissance de l’argent qui circule dans ce circuit devenu comme une voie incontournable des grands clubs du monde qui font la « pluie et le beau temps » rendant le marché, d’année en année, des plus chers. Il reste souvent inaccessible aux « petites bourses». Ceux qui n’ont pas d’argent ne peuvent recruter que les joueurs qui n’ont pas de grande notoriété, donc accessibles pour des sommes acceptables. D’ailleurs, il ne faut pas même penser à les faire venir du fait qu’un seul d’entre eux peut être considéré comme un véritable budget pour le club en lui-même. C’est un peu la «mode» du siècle dans lequel nous vivons. Et les gens de tout acabit se sont habitués à cette situation induite par les clubs qui sont en «bonne santé financière».

Des clubs qui ne nourrissent pas de grandes ambitions, si ce n’est qu’assurer leur maintien, ne pensent même pas à «faire des folies», financièrement parlant. Voila que la providence fait que le club français de Nantes Atlantique soit obligé, d’une façon ou d’une autre, de transférer son joueur argentin, Emiliano Sala, n’étant cependant pas considéré comme une «grosse pointure»., mais qui peut bien s’intégrer dans une équipe donnée sans plus. Il a été proposé au club gallois de Cardiff. Ce dernier accepte de le recruter durant le mercato hivernal qui s’est achevé le 31 janvier dernier. L’affaire était conclue

« noir sur blanc », le transfert était officialisé, sans contestation aucune. Le problème, cependant, qui s’est posé, c’est que le joueur en question n’est pas arrivé à bon port comme attendu par le club gallois. En effet, le joueur s’était écrasé en avion, un «biplace», qui le menait à Cardiff le 21 janvier dernier, au dessus de la Manche. Porté disparu durant plusieurs jours, on a retrouvé son corps.

À l’occasion de chaque match du championnat de football en Europe et ailleurs, on salue sa mémoire. Ce fut le cas aussi dernièrement en Argentine, son pays. Aujourd’hui, las d’attendre, le club nantais veut récupérer l’argent du transfert qui s’élève à

17 millions d’euros. Le désaccord se situe à ce niveau, puisque le club gallois ne veut pas payer ou plutôt il n’est pas d’accord avec le montant du transfert qu’il veut revoir, invoquant qu’ils ont été induits en erreur par la presse. Ils estiment avoir été blousés par des rumeurs faisant croire que beaucoup de clubs avaient des vues sur Sala qui n’est plus de ce monde aujourd’hui. Toujours est-il, Nantes ne veut rien entendre et veut au plus vite récupérer leur investissement du fait que ce n’est pas de leur faute si le joueur n’est plus de ce monde. Les dirigeants de Cardiff ont acheté du «poisson en mer ». Il est clair que le club français ne va pas manquer de porter l’affaire devant la FIFA si le club gallois ne cède pas. Cet épisode pour le moins indépendant de la volonté des uns et des autres pourrait, peut-être, à l’avenir, être pris en considération lorsqu’il s’agira de transférer ou d’acheter un joueur donné. C’est une question qui mérite d’être traitée au niveau des clubs et des instances qui gèrent le football.

Hamid Gharbi