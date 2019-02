Aujourd’hui (Dimanche) à 14h : Gor Mahia - NAHD : Les Sang et Or, à Nairobi, déterminés

Périlleux déplacement pour les Nahdistes à Nairobi où les attend de pied ferme l’équipe kenyane de Gor Mahia, très difficile à manier chez elle et devant son public.

Pour preuve le (4-2) sans appel pris par le pourtant expérimenté en joutes africaines, le grand Zamalek du Caire. Les Husseindéens qui sont saturés par la succession de matches qu’ils enchainent, sans aucun répit, craignent que la fatigue accumulée et le manque de temps nécessaire pour la récupération, ne leur jouent un mauvais tour. Cependant, très motivés et réputés pour le grinta à toute épreuve, ils espèrent encore une fois puiser dans leurs ressources profondes pour tenir tête à l’équipe hôte, comme ils l’ont si bien fait tout récemment face au Zamalek au Caire, qu’ils ont réussi à tenir en échec (1-1). Le stade technique nahdiste fait de son mieux pour faire tourner intelligemment son effectif et ainsi permettre à tout le monde d’être impliqué, de rester compétitif et en même temps récupérer physiquement. Ighil et les membres de son staff font de leur mieux pour encadrer le groupe et le maintenir mobiliser en toute circonstance. Le Nasr Hussein-Dey tient à marquer de son empreinte cette coupe de la CAF qui semble lui sourire jusque-là. Il n’est pas question pour eux de s’arrêter en si bon chemin, fatigue ou pas fatigue. La délégation nahdiste est arrivée jeudi à Nairobi, après un long périple et une escale de 5 heures à Istanbul. Ils devront jouer avec les tripes et faire face aux aléas, comme par exemple le fait qu’ils évolueront à environ 1700 mètres de surcroit devant une équipe adverse très physique, qui ne les laissera certainement pas souffler durant les 90’ de jeu. Ighil et son adjoint Lacet devront trouver la meilleure formule pour permettre à leurs protégés de faire bonne figure et surtout éviter de rentrer bredouilles à la maison. Leur mission ne sera pas de tout repos. C’est une certitude. Côté effectif, le NAHD s’est déplacé avec 19 joueurs au Kenya. Harrag blessé au muscle adducteur face au CRB est du voyage. Le staff médical a mis le paquet pour tenter de le remettre sur pied. L’entraîneur du Nasria a voulu attendre le dernier moment pour savoir s’il pourra ou non compter sur le lutin husseindéen, qui demeure un élément très important sur son échiquier. On saura au coup d’envoi de la partie, si Harrag tiendra sa place ou non. Par ailleurs, Raiah (malade), Boussouf (sanctionné par Ighil), Bousmaha (non qualifié pour la coupe de la CAF) et Ntankeu (choix du coach) n’ont pas été du voyage. Ighil a fait appel par ailleurs aux jeunes Azzi et Belaïd. Les joueurs ont promis de donner le maximum pour continuer à apporter du bonheur et de la joie à leurs formidables supporters qui espèrent voir leur équipe de toujours réussir un grand parcours en coupe d’Afrique et pourquoi pas, remporter un titre cette saison, en coupe de la CAF ou en coupe d’Algérie ! Pour le moment, c’est sur la rencontre de cet après-midi qu’ils concentreront leurs généreux efforts…

Mohamed-Amine Azzouz