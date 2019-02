Tennis : Tournoi international ITF juniors : Samir Reguig en finale

Le jeune algérien Hamza Samir Reguig a validé son ticket pour la finale du tournoi international ITF juniors, qui se dispute au Tennis club de l’OCO Bachdjarrah (Alger). En demi-finale, Reguig a battu le Portugais Antonio Pedro Pragana sur le score de 7-6(5), 6-4. Lors de la finale, prévue aujourd’hui (10h00), Reguig, tête de série N 3, affrontera un autre Portugais. Il s'agit de Tomas Pinho, vainqueur de l'Egyptien Karim Ibrahim (7-5, 6-2). Reguig est l'unique algérien a avoir atteint le dernier carré sur les neuf engagés dans le tableau final (6 garçons et 3 filles). Les tableaux «simple et double» sont dirigés par le juge-arbitre algérien Amine Mohatat. Ce rendez-vous sera suivi par deux autres tournois internationaux juniors qui auront lieu, respectivement, au Tennis Club de Hydra (24 février-2 mars) et au Tennis Club de Ben Aknoun (3-9 mars).