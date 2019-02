Volley : Championnat arabe des clubs : Le GS Pétroliers, éliminé par l’ES Tunis (3 sets 0)

Le club de volley-ball algérien, GS Pétroliers, a été éliminé en demi-finale du Championnat arabe des clubs 2019 (messieurs), en s'inclinant face à l'ES Tunis sur le score de 3 sets à 0 (18-25, 14-25, 21-25), à Radès (Tunisie). La deuxième demi-finale oppose deux clubs qataris à savoir Al Rayyan SC (tenant du titre) et le Club de la Police. La finale et le match de classement pour la 3e place sont prévus aujourd’hui, samedi. Dix-huit clubs arabes répartis en 4 groupes étaient en lice dans cette compétition organisée par l'ES Tunis du 15 au 23 février dans les salles de Radès et Zouaoui à Tunis.