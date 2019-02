Basket : Mondial-2019 : Le Sénégal décroche le 4e ticket

Le Sénégal a décroché le 4e et avant-dernier ticket africain pour le Mondial-2019 de basket-ball messieurs, grâce à sa victoire 81 à 41 face au Rwanda en qualifications (groupe F), vendredi, à Abidjan. Les Sénégalais, deuxièmes derrière le Nigeria, vont ainsi disputer leur 5e Mondial après 1978, 1998, 2006 et 2014. Ils accompagneront la Tunisie, championne d'Afrique, et l'Angola, les deux premiers du groupe E, ainsi que le Nigeria, vice-champion continental. Le dernier ticket africain reviendra au meilleur troisième des deux groupes : Cameroun (gr E) ou Centrafrique, ou Côte d'Ivoire (gr F). Le Mondial-2019 se tiendra en Chine du 31 août au 15 septembre.