Représentant le président de la république au sommet UE - Ligue arabe : M. Bensalah à Charm El-Cheikh

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, est arrivé, hier à Charm El-Cheikh (Égypte), en qualité de représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour prendre part au sommet UE - Ligue arabe, prévu aujourd’hui et demain. Cinquante pays arabes et européens prennent part à ce sommet qui a pour slogan «Investir dans la stabilité». Les défis que doivent relever les parties arabe et européenne, et l'instauration de la stabilité dans la région figurent parmi les thèmes inscrits à l'ordre du jour.