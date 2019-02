M. Mohamed Hattab à Annaba : Répondre aux besoins de la jeunesse

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a affirmé, hier à Annaba, que 7.396 projets ont été réalisés depuis 1999 à ce jour, au profit du secteur, contre 1.317 projets de 1962 à 1999. Intervenant, lors d’une visite de travail et d’inspection, il ajouté qu’il existe 16 centres de formation au niveau national. S’agissant de la wilaya d’Annaba, le ministre a fait savoir que celle-ci a bénéficié d’une enveloppe de 1.116 milliards, durant les dernières années, ce qui a permis l’inscription de 184 projets de réalisation d’infrastructures sportives, estimant que cela reste insuffisant par rapport aux besoins de la jeunesse, en augmentation d’année en année. «Nos jeunes ont besoin de la formation qui est source d’émergence de talents», a fait remarquer Mohamed Hattab, qui s’est rendu à Berrahal, où il a inspecté le stade de football Benali-Youcef, dans la localité de Tacha. D’une capacité de 500 places et inauguré en 2018, ce stade nécessite un revêtement en gazon synthétique de cinquième génération. Le ministre s’est déplacé par la suite à El-Hadjar, où il s’est enquis des travaux d’aménagement d’une annexe du stade Driddi-Mokhtar, qui enregistre actuellement des travaux de drainage et de revêtement en gazon synthétique pour une enveloppe de 3 milliards de centimes. Poursuivant sa visite, M. Hattab a inspecté la piscine semi-olympique de Sidi-Amar, lancée en 2010 et qui attend son équipement pour être opérationnelle le 10 mars prochain. Outre la visite de la maison des jeunes, à la cité 5-Juillet, au chef-lieu de wilaya, le ministre a donné le coup d’envoi à partir du stade Chabou-Abdelkader du tournoi interquartiers (coupe d’Algérie), organisé à l’échelle nationale, avant d’inspecter la base nautique de Belvédère, totalement réalisée, mais qui attend son équipement, pour être mise en service. La remise en service du Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) de Seraïdi est prévue en mai prochain, après des travaux de réhabilitation et de modernisation lancés en 2006 et ayant nécessité une enveloppe financière de l’ordre de 190 milliards de centimes. La salle omnisports de 500 places, une des structures du CREPS, a coûté à l’État 17 milliards de centimes. Les dépenses réservées pour l’équipement du CREPS avoisinent les 17 milliards de centimes. L’équipement en gazon naturel du deuxième stade de football de ce complexe devrait se faire dans le cadre d’un partenariat algéro-espagnol. Le ministre a présidé, d’autre part, la cérémonie de signature d’une convention de gestion du CREPS de Seraïdi avec le complexe de Tikjda.

B. Guetmi