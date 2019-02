Front Sud : L’écho de la guerre de libération en Afrique

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, hier à Tamanrasset, que l’ouverture du front Sud a largement contribué à répercuter l'écho de la glorieuse guerre de Libération nationale dans l'Afrique profonde. «L’ouverture du front Sud durant la glorieuse guerre de Libération nationale, sous le commandement du moudjahid Abdelkader El-Mali (nom de guerre du Président de la République Abdelaziz Bouteflika), a largement contribué à la propagation de la glorieuse Révolution dans l’Afrique profonde et traduit sa bonne organisation et la vision stratégique de ses dirigeants», a souligné M. Zitouni, à l'ouverture des travaux d’un séminaire national sur «La base Sud dans la stratégie de la guerre de Libération nationale». «L’histoire a inscrit, une fois de plus, le nom de Si Abdelkader à la liste des dirigeants qui ont veillé au processus de construction de l’État algérien, et répondu à l’appel de la nation pour s’impliquer dans la bataille de l’édification», a souligné Tayeb Zitouni. «Grâce à la politique éclairée du Président Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a connu de grandes mutations, tous secteurs confondus, à l’instar de la réalisation du mégaprojet d’adduction d’eau d’In-Salah vers Tamanrasset, ajouté à d’autres acquis ayant influé positivement sur les conditions de vie des citoyens et ont fait de l’Algérie un havre de paix et de sécurité», a ajouté le ministre des Moudjahidine. M. Zitouni a rendu, par ailleurs, un vibrant hommage aux forces de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), et aux différents corps de sécurité, pour leurs sacrifices dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé pour la protection et la préservation de la sécurité du pays et des frontières et la protection des citoyens et de leurs biens. Il a aussi salué le degré de conscience manifesté par la population de la wilaya de Tamanrasset, à l’instar de tous les enfants du pays, pour la protection des acquis de l'Algérie, la défense du pays, la fidélité au message des chouhada et de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954. «La vaste étendue du Sahara constituait un bastion pour les révolutionnaires et une zone de résistance qui s’est attelée à préserver le patrimoine culturel et historique dans sa profonde dimension nationale, à travers l’engagement des notables et des populations, et leur attachement aux valeurs suprêmes pour la défense du pays et la contribution au processus d'édification et de construction», a-t-il rappelé. Le moudjahid Mahmoud Guemama, un des acteurs du front du Sud, a mis en exergue, de son côté, l’importance de la création, durant la guerre de Libération nationale, de cette base en matière d’instruction et d’approvisionnement des moudjahidine, notamment au niveau des régions d’Adrar et de Tamanrasset, avant d’appeler les chercheurs et les historiens à approfondir leurs œuvres sur la contribution de la région à la guerre de Libération nationale. Initié par le Centre national des études et recherche en mouvement national et guerre de Libération du 1er Novembre 1954, ce séminaire a donné lieu à des communications afférentes aux thèmes «Front Sud et la stratégie de la Révolution», «Développements de la guerre de Libération nationale dans l’Ahaggar» et «Développements de la Révolution dans le Tidikelt». Le ministre des Moudjahidine a, par ailleurs, visité, au Centre universitaire de Tamanrasset, une exposition sur les publications et documents historiques du ministère et une autre au niveau du musée de la wilaya exposant des objets et articles découverts avec des ossements de chouhada de la bataille de Tinissa, dans la localité de Tit (45 km nord de Tamanrasset). M. Zitouni s’est recueilli, auparavant, en compagnie des autorités de la wilaya, des membres de la famille révolutionnaire, à la mémoire des glorieux chouhada, au niveau du carré des Martyrs de la ville de Tamanrasset. Il a inauguré aussi un cimetière des martyrs de Tinissa (7 Mai 1902) et la ré-inhumation d’ossements de 12 chouhada de la bataille livrée par cette région contre le colonisateur. «Le cimetière des martyrs de Tinissa a été réalisé à la mémoire des chouhada, et en hommage à leurs familles et à l’histoire de l’Algérie», a souligné M. Zitouni, avant d’ajouter que de pareilles sites, réalisés pour la collecte d’ossements des martyrs, «rappellent les odieux crimes commis par le colonialisme français à l’encontre du peuple algérien». Au terme de sa tournée, le ministre a visité un centre d’instruction au village de Tahart (commune d’Abalessa), qui était un centre d’entraînement des moudjahidine, avant de présider une cérémonie au cours de laquelle ont été honorées les familles du défunt moudjahid Ilou Guemmama et du chahid Seddiki Bouamama, en plus de la remise de diplômes à des promues de la section de couture du CFPA de Tahart.