Coopération avec plusieurs pays : Le Chef de l’État signe cinq décrets présidentiels

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé cinq décrets présidentiels portant ratification d'accords de coopération, de convention et de mémorandum d'entente avec plusieurs pays, et ce conformément à l'article 91-9 de la Constitution, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.

Il s'agit de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et la Fédération de Russie, signée à Alger le 10 octobre 2017. Il s'agit également de l'accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le gouvernement de la République du Mali dans le domaine de la santé vétérinaire, signé à Bamako le 3 novembre 2016. L'autre décret présidentiel signé par le Président Bouteflika concerne la ratification de l'accord de coopération technique dans le domaine des ressources en eau entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako le 3 novembre 2016. Le Chef de l'État a signé également le décret présidentiel portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de la recherche géologique et minière entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako le 3 novembre 2016. Le président de la République a signé, en outre, le décret présidentiel portant ratification du mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Namibie, relatif à l'exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, signé à Alger le 24 octobre 2017.