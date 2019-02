M. BENMESSAOUD AU NIGER : coopération dans le domaine du tourisme

Le renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Niger dans le domaine du tourisme et de l'artisanat a été au cœur de la visite du ministre du secteur, Abdelkader Benmessaoud, dans la région d'Agadez (Nord du Niger), où il prend part à la 14e édition du festival de «l'Aïr». A cette occasion, M. Benmessaoud a rencontré les ministres nigériens de l'Industrie et du Tourisme, respectivement MM. Zaneidou Amirou et Ahmet Botto, avec lesquels il a passé en revue les relations bilatérales qualifiées de «stratégiques et importantes». Les ministres ont souligné la nécessité «d'examiner les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération et les échanges entre les deux pays, redynamiser ces relations et ouvrir d'autres opportunités propices à même de développer ces relations en matière de tourisme et d'artisanat». Lors de cette rencontre, M. Benmessaoud a rappelé «les grands pas franchis par l'Algérie en matière d'industrie et de tourisme», mettant l'accent sur «l'intérêt accordé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à ce secteur afin de créer une richesse alternative aux hydrocarbures». Le ministre algérien a souligné, par ailleurs, la disponibilité de l'Algérie à accompagner le Niger, conformément aux orientations du Président de la République, dans le cadre de l'amitié et de la fraternité qui lient les deux pays», exprimant sa volonté d'appuyer la convention signée entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat», rappelant, par ailleurs, «les liens solides entre les deux pays, notamment à travers la confrérie ‘‘tidjanie’’, qui constitue une base réelle des relations bilatérales». Le ministre nigérien de l'Industrie a fait part de son «intérêt pour le renforcement de la coopération avec l'Algérie dans le domaine de l'industrie». Il a affirmé que le Niger «représente un marché important pour les produis algériens et offre un climat propice à l'investissement». De son côté, le ministre nigérien du Tourisme et de l'Artisanat a exprimé «son souhait d'intensifier la coopération et les échanges avec l'Algérie, notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, afin de tirer profit de l'expérience algérienne en matière de promotion de l'industrie à travers des programmes d'entraînement et la participation aux expositions organisées dans ce domaine.