coût du Hadj : hausse de 50.000 dinars

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé, jeudi à Alger, que la hausse prévue du coût du hadj pour cette saison ne dépassera pas les 50.000 dinars. S'exprimant, en marge des travaux de la Conférence nationale de sensibilisation au hadj, M. Aïssa a indiqué que «le coût du hadj sera officiellement annoncé en début de semaine, et avoisinera le quorum de la Zakât», précisant que «la hausse prévue ne dépassera pas les 50.000 dinars». Par ailleurs, le ministre a souligné que les coûts du hadj et du billet d'avion seront payés en une seule tranche au niveau de la Banque d'Algérie, ajoutant que les services d'Air Algérie «recouvreront leurs droits directement auprès de la Banque». Pour sa part, le directeur de l'Office national du hadj et de la omra (ONHO), Youcef Azzouza, a rappelé qu'«une délégation ministérielle s'est rendue récemment en Arabie saoudite, pour examiner certaines questions relatives aux récentes augmentations des tarifs de transport à La Mecque et à Médine», ajoutant qu'elle avait apporté «des réponses favorables», rappelant «la réunion interministérielle tenue récemment pour l'examen de certains aspects relatifs au coût du hadj». Cette conférence de sensibilisation, première du genre, tend à mettre en place un plan unifié à même de valoriser les différents efforts et initiatives, dans le but de promouvoir l'organisation du hadj, conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ces programmes seront réalisés par les chefs de service et les chargés de communication au niveau des directions de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, mais aussi via la caravane nationale du hadj et le Salon national du hadj, outre les différentes émissions et programmes radiophoniques et télévisés, ainsi que l'action des mosquées consistant en la sensibilisation des hadjis.