Commission mixte algéro-koweïtienne : Renforcer les relations économiques

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a coprésidé avec son homologue koweitien, Falah Moubarak Al Hadjraf, les travaux de la 10e session de la Commission mixte algéro-koweïtienne, achevés jeudi au Koweït, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les travaux de cette Commission mixte qui ont concerné la coopération dans divers secteurs se sont traduits par la finalisation des discussions de plusieurs textes juridiques et l’examen des perspectives de développement d’actions d’investissement et de partenariat, ainsi que le renforcement des relations économiques entre les deux pays, a précisé la même source.

A cet effet, la cérémonie de clôture de cette session, tenue jeudi, a permis aux deux ministres de «réaffirmer la volonté des deux pays de consolider les relations de coopération bilatérale et de les hisser au niveau de l’excellence des relations politiques qui lient les deux pays frères», a-t-on souligné.

Les deux ministres ont également procédé à la signature du procès-verbal de cette session, dans lequel sont consignées les actions de coopération multisectorielle convenues entre les deux parties et les recommandations prises pour leur mise en œuvre.

Le cadre juridique régissant la coopération bilatérale a été également enrichi par la signature par les deux ministres de plusieurs documents, tels un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des infrastructures de base, un programme exécutif de coopération dans le domaine du tourisme, pour la période 2019-2021, ainsi qu'un programme exécutif de coopération dans le domaine de la culture, pour la période 2019-2021.

Pour sa part, le directeur général de la Société de gestion de la Bourse des valeurs (SGBV) a de son côté signé avec son homologue koweitien un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la Bourse. Par ailleurs, il a été décidé de programmer, avant la fin de l’année en cours, les Comités mixtes sectoriels dans les domaines de l’énergie, de la santé, de l’agriculture et des ressources en eau, permettant d’impulser les relations dans les différents secteurs d’activité.

Il a été également décidé de réactiver le Comité mixte chargé du dossier de l’investissement, qui constitue le cadre approprié pour examiner les opportunités d’investissement et de partenariat à réaliser entre les hommes d’affaires des deux pays et de les accompagner pour la réalisation effective des projets qui seront convenus.

En outre, lors de sa visite de travail au Koweït, M. Raouya a été reçu par le premier vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie, Abdelouahab Mohamed Al Ouazzane, ainsi que par le directeur exécutif de Kuwait Investment Authority, Jaber Al Adjil. M. Raouya a également accordé une interview à la télévision koweitienne.