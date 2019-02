Atteintes aux droits de l’enfant : 868 signalements depuis avril 2018

En visite d’inspection jeudi dernier dans la wilaya de Constantine, la déléguée nationale auprès du Premier ministre, chargée de la protection et de la promotion de l’enfance, Meriem Chorfi, a révélé que l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE) a reçu 868 signalements de cas d’atteintes aux droits de l’enfant via le numéro vert (11/11), entré en service au mois d’avril de cette même année.

«Depuis la mise en place de ce mécanisme d’alerte, nous recevons jusqu’à 4.000 à 5.000 appels par jour. Cependant, les signalements d’atteintes aux droits de l’enfant sont de l’ordre de 768 en 2018, et sont estimés à 100 depuis le début de l’année », a-t-elle déclaré. Lors d’une émission diffusée sur les ondes de la radio locale, Mme Chorfi a indiqué que quatre équipes se relaient afin d’assurer la réception des appels téléphoniques entre 8 h et 18h30. Les cas d’atteinte aux droits de l’enfant signalés avant 13h sont traités dans la journée et ceux reçus l’après-midi, le lendemain. Bien sûr, les cas urgents sont transmis directement aux services du ministère de la Justice.

Concernant la situation des droits de l’enfant, l’Algérie a fait un grand pas dans ce domaine, et compte actuellement au rang de pays leader, et ce notamment à partir de 2015 et la promulgation de la loi n° 15-12, laquelle intègre les principes fondamentaux de la convention internationale, ainsi que le dernier amendement constitutionnel, adoptés en exécution du programme du

Président de la République, Abdelaziz Bouteflika ».

Profitant de sa visite à Constantine,

Mme Chorfi a visité l’école Hafedh-Ghannoudja à la cité Zouaghi-Slimane, la pouponnière du Chalet des pins, au service de pédiatrie et de puériculture de Mansourah, relevant de l’EHS « Mère et enfant » de Sidi Mabrouk et la piscine olympique du complexe sportif Hamlaoui.

La présidente de l’ONPPE s’est dite

« satisfaite de voir appliqués sur le terrain les textes de loi en vigueur, et de constater une prise en charge idéale des enfants au niveau des structures visitées».

Issam B.