Dangers de la mauvaise utilisation d’internet

La déléguée nationale a annoncé l’organisation durant l’année 2019 "d’intenses campagnes de sensibilisation" en direction des enfants pour les protéger des dangers de la mauvaise utilisation de l’internet. La même responsable a précisé que ces campagnes seront organisées en collaboration avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique et cibleront en particulier «les plus jeunes catégories de la société». Attestant que l’enfant ne doit pas évoluer en marge des «avancées technologiques» réalisées dans le domaine des télécommunications, Mme Chorfi a cependant indiqué que l’utilisation des supports modernes de communication doit être «contrôlée et structurée» pour éviter tout risque ou danger menaçant les jeunes utilisateurs. Dans ce sens, elle a appelé les parents à être plus «vigilants», tout en réitérant l’engagement de l’Etat à protéger l’enfance par des mesures législatives, organisationnelles et sécuritaires pour une enfance «épanouie et équilibrée».

S’agissant du travail des enfants, cette dernière a indiqué que ce phénomène ne dépasse pas les 0,5%, ajoutant que les efforts se poursuivent pour venir à bout de l’exploitation économique des enfants. La déléguée nationale a insisté sur le rôle de la société civile et des médias dans l’accompagnement des efforts de protection de l’enfance menés par les pouvoirs publics.