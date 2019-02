Remise en service de la raffinerie de Sidi R’cine (Baraki)

l M. Bedoui : « La sécurité et la stabilité, une priorité. »

«Nous sommes résolus à poursuivre le processus de construction et d’édification, et nous ne permettrons à personne de nuire aux acquis que nous avons réalisés, génération après génération,

au profit de tous nos citoyens», a indiqué M. Bedoui.



«La sécurité et la stabilité demeurent une priorité de l’Etat», a indiqué le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Nourredine Bedoui, représentant du Président de la République à la cérémonie d’inauguration, jeudi, de la raffinerie de Sidi R’zine de Baraki, à Alger. Accompagné du ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni et du P-DG de Sonatrach, l’entreprise ayant réussi haut la main la réhabilitation de cette installation énergétique remise à neuf après un arrêt de plusieurs années, M. Bedoui, dans son allocution, a tenu à relever que, eu égard aux progrès multiples qu’a connu l’Algérie sous la conduite judicieuse du Président de la République, «il ne sert à rien d’essayer de décourager les volontés et de semer le désespoir parmi nos jeunes». «Nous sommes résolus à poursuivre le processus de construction et d’édification et nous ne permettrons à personne de nuire aux acquis que nous avons réalisés, génération après génération, au profit de tous nos citoyens» a-t-il ajouté.

Ses propos sonnent inéluctablement comme de véritables mises en garde à tous ceux qui sont tentés de semer le désordre et d’attenter aux acquis précieux dont jouit l’Algérie sous la gouvernance du Chef de l’Etat, dont la paix et la stabilité. Rappelant par ailleurs les différentes réalisations accomplies dans le secteur de l'énergie à la faveur du programme du Président de la République pour le renforcement de la sécurité énergétique et la diversification de ses ressources, y compris les énergies renouvelables, il évoquera aussi les attaques ayant ciblé par le passé des installations énergétiques, celles de Tiguentourine.

« L’Algérie est sortie plus forte de la crise qu’elle a traversée» a-t-il assuré. Il illustre son propos en affirmant que «les plans de hordes barbares et leurs soutiens de saper les fondements de l'Etat ont été déjoués». Idem pour ce qui est «des tentatives visant nos installations énergétiques, toutes mises en échec» a-t-il ajouté. Qualifiant Sonatrach de pilier géant de l’économie nationale, il s’est dit «fier» des réalisations de la compagnie nationale de l’hydrocarbure, autant en Algérie que dans le continent africain «grâce au soutien constant du Président de la République». Un soutien ayant permis à Sonatrach de se redéployer à l’international à travers des perspectives prometteuses, a-t-il fait savoir. Dans cette optique, il salue «les sauts qualitatifs opérés par l'Algérie sous la conduite du Président Bouteflika dans tous les domaines, particulièrement le développement humain, qui a permis à notre pays désormais, d’occuper des places avancées au niveau mondial et en tête au niveau régional». M. Bedoui a indiqué qu’un tel exploit n’est pas fortuit. «Il est le fruit d’une stratégie intégrée» a-t-il-dit. Il ne manquera pas aussi de mettre en relief l’apport des compétences nationales, y compris «les diplômés de nos universités et instituts, qui ont démontré haut la main le génie du jeune algérien pour atteindre ses objectifs, quelles que soient les circonstances et les difficultés». «Comment pourrait-il en être autrement alors qu'ils sont les petits-enfants de ceux qui ont déclenché la plus glorieuse révolution de notre histoire contemporaine», a-t-il affirmé.



« Le sourire est revenu, grâce à la réconciliation nationale. »



Revenant sur l’inauguration de la raffinerie de Sidi R’zine, il a affirmé que sa mise en service renforcera les capacités nationales de production de produits pétroliers raffinés, notamment l'essence et le mazout, et permettra de réduire la facture d'importation, avec des perspectives d'exportation aussi. La modernisation de cette installation énergétique, suivant les normes internationales de qualité et de sécurité, permettra d'augmenter sa capacité de production pour atteindre 3,645 millions de tonnes par an, soit une hausse de 35% par rapport à avant sa réhabilitation, a-t-il assuré. Aussi, ajoute M. Bedoui, cette inauguration contribuera au renforcement du développement local au niveau de la commune de Baraki et sa périphérie, qualifiant cette réalisation de «signe fort de la révolution de développement que connait notre pays, notamment dans les régions ayant souffert des affres du terrorisme aveugle». « Le sourire, la vie et l'espoir sont revenus, Dieu merci, et ce grâce à la réconciliation nationale, soupape de sécurité de notre épanouissement et progrès aujourd'hui», a-t-il estimé. Soulignant, également, que cette raffinerie «contribuera à la consolidation de la dynamique de développement, sans précédent, que vit la capitale du pays et garantira son approvisionnent permanant en produis énergétiques, d'autant qu'elle s'apprête à réceptionner des infrastructures économiques stratégiques dans le cadre de la concrétisation de son Plan stratégique à l'horizon 2035, et sa promotion au niveau des grandes métropoles en termes de services intelligents et de qualité».

À ce propos, M. Bedoui a évoqué la nécessité d'adapter notre législation aux mutations que connaissent les grandes capitales du monde, annonçant que «le statut particulier de la wilaya d'Alger verra le jour bientôt, conformément à la vision du Président de la République d'une capitale développée et intelligente ».



Un acquis énorme



« La mise en service de la raffinerie constitue «un acquis énorme» pour l’Algérie qui ne recourra plus à l'importation de produits raffinés, mais pourra en exporter à partir de 2021», a indiqué le P-dg de Sonatrach,

M. Abdelmoumen Ould Kaddour, lors d’une conférence de presse. Son coût de réhabilitation et de modernisation avoisine

1,5 milliard de dollars. À une question relative à l’ouverture des plis du projet de réalisation d'une raffinerie à Hassi Messaoud, il a indiqué que «cela se fera bientôt».

Concernant les changements opérés dernièrement au sein de Sonatrach, il a expliqué que ceux-ci sont justifiés par des départs à la retraite et la promotion à d’autres niveaux de responsabilité.

La réhabilitation de la raffinerie de Sidi R’zine permettra d'augmenter les capacités de production de carburant de 3,6 millions de tonnes à 5,4 millions de tonnes/an, a précisé le vice-président de l’activité commercialisation à Sonatrach, M. Ahmed Mazighi. Le programme de réhabilitation des raffineries du Nord est scindé en deux axes : la réhabilitation des vieilles raffineries et la réalisation d'autres. Le plan de réhabilitation des raffineries d’Alger, Arzew et de Skikda vise à fiabiliser la capacité existante, augmenter la capacité de traitement primaire de plus de 3,8 millions de tonnes/an, entre 2012 et 2019. Il vise également à accroître la part relative de la production de carburants (essence et gasoil) par rapport aux produits primaires (naphta et fuel) et à adapter l’outil de production aux normes de consommation européenne (Euro V), aux normes de sécurité industrielle et environnementales.

Sonatrach a attribué le projet au groupe China petroleum Engineering and Construction (CPECC) en 2016, dont le contrat est estimé à 45 milliards de dinars. Cette raffinerie permettra ainsi de résorber quasiment le déficit en essence, estimé à 1,4 millions de tonnes, à partir du 2e semestre 2019. «L’Algérie n'importera plus d'essence à partir du second semestre 2019» a indiqué

M. Mazighi, en soulignant qu'à partir de cette échéance, l'outil de production sera adapté aux normes de sécurité industrielle et environnementales.

Karim Aoudia