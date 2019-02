FFS : « sauvegarder la stabilité »

Le Front des forces socialistes (FFS) «fait tout pour sauvegarder la stabilité du pays», a affirmé hier à Ath-Yenni (Tizi-Ouzou), Ali Laskri, coordinateur de l'instance présidentielle de ce parti. «Le FFS œuvre à sauvegarder la stabilité dans notre pays et à éviter le chaos et la réédition des scénarios» éprouvés dans d'autres pays, a-t-il déclaré lors d'un meeting avec des militants de son parti. M. Laskri a, à cette occasion, réitéré l’initiative du FFS pour une sortie de crise et la revendication d’une Assemblée constituante, soulignant que c'est une «revendication qui tire ses racines du mouvement national et qui a été portée par Aït Ahmed à l'indépendance du pays». Assurant que le FFS «défend son projet dans la transparence», il a souligné «la nécessité de mener l'Algérie vers la démocratie», appelant la jeunesse à «être patriote et à lutter pour le changement à travers toutes les régions du pays». «Etre patriote c'est lutter pour le changement et aussi s'opposer au libéralisme et à la mondialisation qui sert à piller les richesses des nations», a soutenu M. Laskri en citant l’exemple de la Libye, de la Syrie, du Venezuela et même du Brésil. Il a rappelé que la décision du FFS de ne pas participer à la prochaine élection présidentielle «émane du conseil national du parti et doit être portée par tous les militants, à tous les niveaux».