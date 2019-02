PRA : « Le Contenu de la lettre-programme du candidat Bouteflika est clair »

Le secrétaire général du Parti du renouveau algérien (PRA) a organisé, hier, à Alger, un regroupement des wilayas du Centre pour expliquer le contenu de la lettre-programme du candidat Bouteflika. Kamel Bensalem a souligné que cette lettre répond aux aspirations des différentes catégories du peuple, notamment la jeunesse.

Il a précisé que le candidat Bouteflika œuvre a continuer son œuvre au profit des Algériens et a rappelé l’organisation d’une conférence nationale qui réunirait, si M. Bouteflika est réélu, tous les acteurs politiques, notamment l’opposition afin d’aboutir à une série de réformes au profit de la patrie et du peuple. Il y a une volonté de renforcer les institutions de l’Etat, et d’encourager l’économie, dit-il. «Nous avons des potentialités pour faire de l’Algérie un pays puissant en économie», a-t-il affirmé.

M. Bensalem a mis en exergue le degré de conscience de la presse qui traite la campagne pour la prochaine élection avec «professionnalisme» et «responsabilité».

«Cela est dû à l’expérience vécue durant les années 1990», a-t-il estimé, assurant que «l’Algérie fait son histoire avec toutes les catégories de son peuple».

Hichem Hamza