Le président du Conseil constitutionnel prête serment devant le président Bouteflika : Demeurer fidèle à la patrie

Le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, a prêté serment, jeudi dernier à Alger, devant le Président de la République,

Abdelaziz Bouteflika, en application de l'article 183 de la Constitution.

La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et du président de la Cour suprême, Slimane Boudi. A cette occasion, M. Belaïz a adressé ses remerciements au Président de la République pour la confiance dont il l'a investi en le nommant à ce poste. «Je suis très honoré par la confiance que vous avez placée en moi à plusieurs reprises, en me nommant à des postes de responsabilité. Aujourd'hui, alors que vous renouvelez cette confiance en me désignant à la tête du Conseil constitutionnel, je ne puis que vous adresser mes vifs remerciements et vous exprimer toute ma gratitude, tout en vous promettant de demeurer probe et fidèle à vous et à ma patrie», a-t-il poursuivi. Le Président Bouteflika a désigné le 10 février dernier M. Belaïz, à la tête du Conseil constitutionnel, en remplacement du défunt Mourad Medelci. M. Belaïz avait occupé déjà ce poste avant d'être nommé, entre 2013 à 2015, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales. Le Conseil constitutionnel, dont le président est désigné pour un mandat unique de 8 ans, est composé de 12 membres, dont 4 sont désignés par le président de la République, 2 élus par l'Assemblée populaire nationale (APN), 2 élus par le Conseil de la nation, 2 élus par la Cour suprême et 2 élus par le Conseil d'Etat.