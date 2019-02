Portes ouvertes sur les forces aériennes : La formation, levier de l’évolution

L’École supérieure des techniques de l’aéronautique de Dar El-Beida a organisé, jeudi, des portes ouvertes sur les Forces aériennes, afin de mettre en avant l’évolution importante que connaît ce corps de l’Armée nationale populaire.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du programme de communication de l’école, a pour objectif de présenter, aux représentants des médias, la mission de formation d’officiers de carrière, dont ceux de pays arabes et africains. L’école dispense également une formation de spécialisation et de qualification au profit des officiers de commandement des Forces aériennes et d’autres structures du MDN.

Ces journées d’information visent, notamment à se rapprocher davantage du citoyen et de mettre en avant une image bien précise sur une partie des matériels pédagogiques et didactiques mis à la disposition des écoles militaires. Cette évolution n’est pas fortuite, selon le général major, Hamid Boumaïza, commandant des Forces aériennes, puisque «le commandement des Forces aériennes a mobilisé de gros moyens humains et matériels, pour assurer une formation qualitative des personnels, en vue de disposer d’une ressource humaine qualifiée pour exécuter les missions aussi nombreuses que diverses, assignées à la composante aérienne de l’ANP». Dans son allocution d’ouverture des journées portes ouvertes, qui s’étalent sur trois jours, lu en son nom par le commandant Air/1re Région militaire, le général Salah Cheklel, le général major a expliqué aux journalistes que «ces efforts, conjugués aux mesures prises pour l’amélioration de la gestion, la consolidation de la chaîne de maintenance et la modernisation des matériels aéronautiques, visent à se doter d’une arme aérienne performante».

Il indique que «les portes ouvertes militaires ont été organisées à destination des jeunes Algériens, pour non seulement leur faire connaître cette partie de l’ANP, mais aussi essayer de convaincre les meilleurs d’entre eux d’épouser une carrière militaire dans les forces aériennes ; ils auront l’occasion d’avoir un aperçu sur les différentes spécialités aéronautiques dispensées dans leurs différents établissements de formation».

Les invités de l’école ont eu droit à une visite guidée conduite par le général Cheklel et le commandant de l’école, le général Mohamed Fraoucen, dans tous les services, les salles de cours et les différents laboratoires de l’établissement. Les journalistes ont également assisté à une présentation statique du système de balisage pour héliport et d’une station météorologique automatique tactique.

L’accès à l’école est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat série mathématiques, techniques mathématiques ou sciences expérimentales de l’année en cours, avec la mention assez bien au moins. Ces derniers doivent être célibataires et avoir une bonne condition physique.

Mohamed Mendaci