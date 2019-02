M. Ouyahia reçoit le ministre cubain du commerce extérieur : une coopération riche et diversifiée

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu, jeudi à Alger, le ministre cubain du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger, Rodrigo Malmierca Diaz, qui effectue une visite de travail en Algérie.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui. La visite du ministre cubain s’inscrit dans le cadre de la tenue de la 22e session de la Commission mixte algéro-cubaine, qu’il co-préside avec le ministre de la Santé.

M. Rodrigo Malmierca Diaz a préconisé de hisser la coopération économique bilatérale au même niveau d’«excellence» que les relations politiques. «Nous devons relever le grand défi de hisser les échanges commerciaux au même niveau d’excellence que les relations bilatérales sur le plan politique», a déclaré M. Diaz, à la clôture des travaux. Se félicitant de la qualité de la coopération scientifique liant Alger à La Havane, l’intervenant a fait savoir que les deux parties ont prospecté, durant cette 22e commission, «d’autres pistes de coopération», citant le domaine de la production pharmaceutique en Algérie et pour lequel il a assuré de la «contribution» de la biotechnologie cubaine. Il a, en outre, salué la coopération entre le Groupe Saïdal et l’entreprise cubaine Biopharma, s’agissant notamment du transfert des technologies. Le ministre cubain a également fait état de «l’identification» de nouvelles pistes de coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de l’hydraulique, de l’agriculture, de l’industrie, des mines, etc. Évoquant, par ailleurs, un contexte international «délicat», il a souhaité que les deux pays «œuvrent ensemble» pour faire face aux défis communs qui les interpellent, se félicitant, en outre, du renforcement de la coopération culturelle. Il cite, à ce propos, la tenue récente de la Foire internationale du livre de La Havane, avec, comme invité d’honneur, l’Algérie. De son côté, M. Mokhtar Hasbellaoui a tout autant plaidé pour «l’exploration» des potentialités que renferment les économies des deux pays, qualifiant la 22e session de la Commission mixte de «jalon supplémentaire à une coopération déjà riche et diversifiée». Cette réunion, a-t-il ajouté, est «le fruit d’une volonté politique commune au plus haut niveau visant à consolider les liens d’amitié et de solidarité, de même qu’à réaliser «un saut qualitatif pour le partenariat bilatéral», et ce, a-t-il souligné, «conformément aux orientations» des deux Chefs d’État, les Présidents Abdelaziz Bouteflika et Miguel Diaz Canel. Cette «volonté commune» incite les deux parties à réfléchir à des «voies et moyens» de parvenir à asseoir une coopération «plus efficace, plus réaliste et plus imaginative», a-t-il poursuivi, notant la nécessité d’une «évaluation profonde et objective des actions déjà engagées».

Il conclut en assurant de la «disposition de l’Algérie à œuvrer à la concrétisation de ces actions et objectifs, dans la perspective d’un partenariat multiforme et fructueux», avant d’annoncer la tenue de la 23e session de ladite commission dans la capitale cubaine. Les deux ministres ont enfin procédé à la signature d’un protocole d’accord entre l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (Algex), et le Centre cubain de promotion du commerce extérieur (Procuba), prévoyant un renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays.