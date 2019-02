Production agricole : Renforcer la souveraineté nationale

Le Président Bouteflika a été honoré pour son soutien sans faille au secteur agricole.

Convention de partenariat entre le Conseil national interprofessionnel de la filière et la Caisse nationale de mutualité agricole.

De notre envoyé spécial,

à Mostaganem : Sami Kaïdi



Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a installé, avant-hier, à Mostaganem, le Conseil national interprofessionnel de la filière de la culture maraîchère. M. Abdelkader Bouazghi a déclaré que la culture maraîchère constitue une filière «importante» pour le développement de l’agriculture qui a atteint, l’an passé, 3.000 milliards de DA. Il faut à présent restructurer le secteur car la modernisation est plus qu’importante.

Et c’est grâce aux orientations et à la stratégie mise en place par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, que le secteur connaît une véritable révolution. «Avec le lancement du programme national de développement agricole, en 2000, notre pays produit, à présent, 152 millions de quintaux de produits maraîchers, au lieu de 38 millions de quintaux. Augmentant, ainsi, 6 fois plus ces vingt dernières années », a-t-il fait savoir non sans ajouter que cela renforce indéniablement la souveraineté nationale.

Le ministre, a, par ailleurs, souligné l’importance de produire, en Algérie, les semences afin d’atteindre, concrètement, l’autosuffisance alimentaire. «Dans trois ans nous ne devons plus importer des semences de pommes de terre», a-t-il soutenu. Il affirme : «Nous attendons du conseil national de la filière d’aller le plus rapidement vers la fin de l’importation de la semence. Et ce, en mettant en place un dispositif constituant une véritable feuille de route.»

Le ministre a mis en exergue le fait qu’il attendait de ce dit conseil, l’augmentation de la production et la création des conditions idoines à l’exportation. «Dans plusieurs villes d’Europe, nous avons pu constater qu’il y a un véritable engouement pour les produits algériens», a-t-il indiqué.

Il a aussi déclaré que la production des produits maraîchers à atteint 1.000 milliards de dinars soit 10 milliards de dollars. Et d’affirmer que le conseil doit encourager les investissements avec les groupes agro-alimentaires.

De son côté, le président du Conseil, Bachir Abdelkader Nega, a indiqué que des efforts considérables vont être mis en place pour développer la filière, ajoutant que ce conseil est un espace de concertation. Une convention de partenariat à été signée entre la Caisse nationale de mutualité agricole et le Conseil. Enfin, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été honoré pour son soutien sans faille au secteur agricole.

