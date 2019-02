Mouvement associatif : Sauvegarder les acquis

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a appelé jeudi à Alger la femme algérienne, spécialement la jeune femme, leader du mouvement associatif, à la mobilisation pour «la défense des acquis et réalisations obtenus dans tous les domaines et la promotion de la communication, qui unit le peuple et appui la stabilité, la sécurité et la souveraineté du pays». Intervenant à l'ouverture d'une rencontre nationale sur la jeune femme leader du mouvement associatif, placée sous le thème «Stabilité et défi», le ministre a estimé que ce lien, notamment entre les générations «contribuera à la consécration de la modernité et de l'épanouissement et renforcera l'attachement aux valeurs, à la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'indépendance nationale par fidélité aux hommes et aux femmes qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie indépendante, forte et pionnière parmi les nations». Cette rencontre offre l'opportunité de mettre en avant «le rôle de la jeune femme leader du mouvement associatif face aux défis à relever dans les différents domaines, avec force, maturité et responsabilité à travers sa contribution à la réalisation du progrès et du développement», a insisté M. Hattab qui a rappelé les sacrifices de la femme algérienne pendant la Révolution de libération et après l'indépendance dans le bataille de l'édification et la lutte contre la terrorisme.

Se félicitant des efforts déployés par l'Algérie afin de «permettre à la femme d'avoir la place qui lui sied, sous la conduite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui lui a donné accès à des postes de responsabilité dans différentes instances de l'Etat», le ministre a ajouté que «toute cette attention et importance lui ont permis d'être un exemple à suivre en termes d'ambition et de volonté». Pour sa part, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati a insisté sur l'importance du «soutien de l'engagement associatif en consolidation de l'action participative, notamment de la femme et de la jeune femme, en vue de parfaire la performance dans tous les domaines et relever les défis auxquels fait face l'Algérie». A ce propos, la ministre a appelé la femme à «travailler davantage pour accéder aux postes clés, d'autant que la Constitution lui ouvre grand la voie pour exceller dans tous les domaines», a-t-elle dit.

De son côté, la Secrétaire générale de l'Union nationale des femmes algériennes UNFA, Mme Nouria Hafsi a mis en exergue le rôle de la jeune femme dans le développement, ajoutant qu'elle constitue «l'épine dorsale de la société en matière de concrétisation des programmes de développement.