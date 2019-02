Pose, sous le haut patronage du Président Bouteflika, de la première pierre du Centre de l’ASBU-UAR

l M. Kaouane : «Redoubler les efforts communs»

l Le bouclier de l’ ASBU décerné au Président de la République

l L’UAR rend hommage au Chef de l’Etat pour son parrainage de ce projet

L’Algérie se dotera prochainement d’un centre d’échanges de nouvelles et de programmes télévisuels et radiophoniques de l’Arab States Broadcasting Union (ASBU), et de l’Union africaine de radiodiffusion (UAR), premier du genre dans le monde.

La cérémonie de pose de la première pierre de l’édifice a eu lieu, ce jeudi, au téléport de Bouchaoui (Alger) et a été présidée par le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane. Une cérémonie rehaussée par la présence des directeurs généraux de l'ASBU et de l'UAR, des représentants d'organisations professionnelles internationales, ainsi que des directeurs généraux de TDA, de la Radio et de la Télévision nationales. Le ministre a relevé l’importance de cet événement. «Ce jour est un grand événement pour la communication en Algérie et dans le monde entier. Nous avons posé sous le haut patronage du Président de la République la première pierre d’un centre d’échanges des programmes de télévisions arabes et africaines», a-t-il indiqué.

Il précise que 177 villes seront concernées avec un volume d’échange qui ira crescendo, notamment à travers l’introduction de la plateforme CLOUD. Selon le ministre, cette plateforme, qui est en concurrence avec le système Menos, permet un meilleur échange des programmes en termes qualitatif et quantitatif. «C’est avec une grande fierté que nous accueillons cet important centre qui est destiné à devenir une media-city avec toutes les infrastructures de TDA et l’équipe qui gère le satellite ALCOMSAT 1», a souligné le ministre avant de relever que la capitale deviendra ainsi le «carrefour » des échanges pour l’Afrique et le Monde arabe et comptera parmi les trois villes mondiales abritant ce type de centres, en l’occurrence Genève pour l’Europe et Kuala-Lumpur pour l’Asie.

Pour le ministre, cet événement marque la

« détermination » de l’Algérie à « honorer » ses engagements vis-à vis de ses partenaires arabe et africain, suite aux instructions du Président de la République pour faire de l’Algérie, à travers le centre d’échanges de nouvelles et de programmes télévisuels et radiophoniques le

«pivot» d’une coopération médiatique panarabe et panafricaine, de «portée internationale».

M. Kaouane a aussi présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de la réunion annuelle périodique conjointe entre les coordinateurs de la radio et de la télévision, les ingénieurs en communication et les opérateurs des stations terrestres des instances relevant de l'Union des radios et télévisions arabes.

Il a, dans son allocution prononcée à cette occasion, rappelé l’intérêt « tout particulier » qu’accorde le Président de la République,

M. Abdelaziz Bouteflika à la consolidation des relations avec les pays arabes à travers le renforcement de la coopération dans différents domaines. « Nous venons, aujourd’hui, d’assister à une forme tangible dans la concrétisation de cette volonté politique qui s’est traduite par la pose de la première pierre de l'édifice devant abriter le centre d'échanges de nouvelles et de programmes télévisuels et radiophoniques de l’ASBU et de l’UAR», a-t-il tenu à préciser.

Le ministre s’est félicité de cette «importante» réalisation et a précisé que son département ministériel «veillera» au suivi de ce projet qui sera réalisé selon les normes requises et dans les délais fixés, conformément aux instructions des hautes instances du pays. Il a, par ailleurs, relevé les importantes réalisations enregistrées dans le domaine de la communication grâce aux compétences issues des organismes arabes de radio et de télévision, qui encouragent à fournir davantage d’efforts dans le seul souci de permettre au citoyen arabe, où il soit, l’accès à son « droit » à une information « crédible » et « fiable ».

« Les défis actuels nous mettent devant notre responsabilité historique de redoubler les efforts communs en vue de mener à bien la mission de communication et le message médiatique, aux niveaux central et local », a noté le ministre de la Communication qui a souligné l’intérêt de cette rencontre qui constitue, selon lui, une « opportunité » pour confirmer la nécessité de « renforcer » les actions de coopérations dans l’objectif de « promouvoir » le contenu et la qualité du produit médiatique provenant des institutions arabes de radios et télévisions dans différents domaines. M. Kaouane a mis en exergue l’importance de la formation qui forme un axe primordial dans cette stratégie, notamment pour dans l’utilisation des nouvelles technologies.De son coté, le directeur général de l'ASBU a adressé ses remerciements au Président de la République pour la réalisation du Centre d'échanges d'informations et de programmes qui constitue, selon lui, un véritable acquis pour les pays arabe et africain et a, dans le sillage, salué l’engagement de Bouteflika et son soutien honorable envers ces pays. Qualifiant le bilan de l'ASBU en matière d'échange d'informations, de « positif » et « honorable », Abderrahim Suleiman a fait part d’un volume d’échange annuel de 13.000 matières d’informations, à raison de 10 heures d'échanges radiophoniques par jour, et la réception de plus de 30.000 informations en provenance d'Europe, d'Asie et d'autres pays méditerranéens.

Pour sa part, le DG de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), Grégoire N'Djaka, qui a tenu lui aussi à exprimer sa parfonde gratitude au Président Bouteflika s'est félicité de cette louable initiative de l'Algérie, indiquant que « désormais, c’est à partir d’Alger que nous allons écrire notre propre histoire et mieux se connaitre grâce à cet œuvre commune, alors qu’auparavant, c’étaient les autres qui parlaient de nous ».

En guise de reconnaissance pour ses efforts déployés et ses honorables engagements, Abdelaziz Bouteflika a été honoré, au cours de cette manifestation par l'Union des radios et télévisions arabes (ASBU) qui lui ont décerné, le ‘‘Bouclier de l’Union’’. Cette distinction a été remise au ministre de la Communication, Djamel Kaouane, au nom du Président de la République.

Notons que ce nouveau centre qui relie le Monde arabe à l'Afrique a bénéficié d'une autorisation de programmes d'un montant de 552 millions de DA sur le budget d'équipement public du ministère de la Communication, qui permettra une amélioration des échanges de nouvelles et de programmes.

Kamélia Hadjib