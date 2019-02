Industrie : Créer des zones d’activités

Le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a indiqué jeudi à El Tarf que «l’excédent des eaux brutes du barrage Mexa de la commune de Bougous sera transféré prochainement aux unités industrielles implantées dans les wilayas de l’Est du pays». S’exprimant lors d’un point de presse tenu au siège de la wilaya, le ministre a précisé que ce transfert d’eau est destiné à l’industrie de transformation du phosphate et la production d’acides d’ammoniac dans les wilayas de Skikda, Tébessa, Annaba et Souk Ahras, précisant que la démarche s’inscrit dans la stratégie de diversification de l’économie nationale, conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Il a déclaré que ce transfert de l’excédent des eaux brutes évitera également à la région d’El Tarf toute éventuelle inondation. Rappelant la décision du gouvernement de créer 50 zones d’activités dans la wilaya d’El Tarf, le ministre a souligné la concrétisation dans cette wilaya de 686 projets pour un investissement global de 265 milliards de DA ayant créé 12.000 emplois dans divers secteurs, notamment ceux de l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et le bâtiment. Accompagné du wali, le ministre avait inspecté les travaux d’aménagement de la plaine d’El Tarf dans la localité de Bougous ainsi que ceux de la zone industrielle de Metrouha, avant de rencontrer les investisseurs de la wilaya.