Transformation numérique : Levier de croissance économique

La transformation numérique constitue aujourd’hui une nécessité de développement des entreprises et de croissance économique. En effet, une rencontre-débat baptisée «Cisco Partners Tchnology Day» a été organisée, hier, au Centre international des conférences d’Alger (CIC) par Cisco Algérie. Objectif : présentation des solutions dédiées exclusivement à la transformation numérique des entreprises. S’exprimant à cette occasion, Mekkid Bellal, directeur général de l’Entreprise d'appui au développement du numérique (EADN Algérie), a mis en avant les différentes réalisations en Algérie dans le domaine des TIC, indiquant que «le gouvernement a lancé de très importantes actions visant le renforcement, la diversification et l’appropriation des technologies ainsi que l’utilisation des infrastructures à haut débit». Il dira dans ce sens qu’ «avec la digitalisation du processus métiers et même des organisations, le numérique bouleverse notre capacité à communiquer, a consommer de l’information en temps réel». S’agissant de transformation digitale, l’expert a précisé qu’elle désigne un processus, qui permet aux entreprises et administrations d’intégrer davantage toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités.

Il a ajouté qu’en termes de dépense d’investissement, la transformation digitale connaîtra durant l’année en cours, selon les prévisions des analystes, une augmentation de plus de 42%, soit 1,700 milliard de dollars par rapport à l’année 2017. De son côté, Karim Sid Ahmed, directeur général de Cisco Algérie a indiqué que «l’émergence du nouveau Cloud Edge bouleverse les architectures de réseau et de sécurité de nos clients ». Il a ajouté qu’ aujourd’hui, tout réseau WAN (Wide Area Network) promet aux clients le meilleur du réseau et de la sécurité». Et de poursuivre : «Nous bâtissons un pont vers un nouveau monde où les entreprises auront le pouvoir de tirer pleinement parti du Cloud, plus rapidement et à moindre risque ». Concernant la solution SD-WAN, une architecture basée sur le Cloud, M. Sid Ahmed a indiqué qu’elle subit actuellement une profonde transformation et les entreprises ont en effet recours à de multiples Cloud (public, privé, et Saas) pour héberger leur applications ». Il a ajouté que « Cisco SD-WAN permet aux services informatiques de favoriser la productivité des utilisateurs grâce à un usage simplifié et évolutif des applications».

Makhlouf Ait Ziane