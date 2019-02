Météorologie : Cap sur la modernisation

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a passé en revue, jeudi au Caire, l’expérience de l’Algérie dans le domaine de la météorologie et l’intérêt qu’accorde l’Etat à ce secteur, indique le ministère dans un communiqué. Le ministre, qui prend part aux travaux de la 4e session de la Conférence des ministres africains chargés de la météorologie, a évoqué les différents programmes et procédures visant le développement et la modernisation du domaine de la météorologie à travers le renforcement de leurs potentialités, à même de raffermir la prévention contre les catastrophes naturelles et la réduction des risques induits par les changements climatiques. En marge des travaux de cette conférence, le ministre a eu des rencontres bilatérales avec ses homologues africains, au cours desquelles il a examiné les questions d’intérêt commun et les voies et moyens de renforcer la coopération et les relations bilatérales en matière de météorologie, à la lumière des défis climatiques auxquels font face les pays africains.