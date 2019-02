Habitat : Accélérer les travaux de viabilisation

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a effectué jeudi une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Béjaïa, pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets du secteur, et particulièrement le pôle urbain d’Ighzer Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir, qui connaît un grand retard dans le lancement des travaux d’aménagement et de viabilisation du site.

Le ministre, accompagné du wali, du président de l’APW, des élus locaux et nationaux, des directeurs exécutifs de la wilaya et des services de sécurité, s’est rendu sur le site d’Ighzer Ouzarif, où il a écouté un exposé du directeur de l’urbanisme sur la situation générale du projet. Le site, situé à 12 km du chef-lieu de la wilaya, s’étend sur une superficie de 250 hectares, pour une capacité de 16.000 logements avec un nombre de 80.000 habitants. Ce pôle comporte également 65 équipements et 7 réserves foncières avec une superficie de voiries, jardins et placettes de 54,40 ha et un parc urbain de 42 ha. Les programmes de logements existants sont 9.100 logements location-vente en cours de réalisation, 6.920 logements publics locatifs (LPL) en cours et 80 logements promotionnels publics (LPP) non lancés. Le programme achevé est de l’ordre de 5.900 logements dont 1.900 (AADL) et 4000 (LPL). Les équipements éducatifs en cours de réalisation sont 4 écoles primaires, un CEM et un lycée. Ce pôle urbain est confronté à l’absence des travaux d’aménagement et de viabilisation (VRD) qui ont retardé l’opération de distribution de logements achevés aux bénéficiaires qui s’impatientent depuis plusieurs années. Les besoins financiers pour le lancement des travaux d’aménagement et de viabilisation (VRD primaires et secondaires) sont de l’ordre de 22 milliards de dinars répartis en 5 milliards de dinars hors site et 17 milliards de dinars à l’intérieur du site. Les travaux principaux hors site consistent en les lots rejets d’assainissement, amenées d’eau potable et d’énergie avec un poste 3X 40 MVA, une ligne de 60 KV, un poste de détente gaz avec 3.000 mètres linéaires (ML) d’électricité et 2.000 ML de gaz naturel et autant pour la fibre optique. Le ministre a souligné que « la majorité des pôles urbains lancés rencontrent le même problème d’aménagement en VRD par manque d’enveloppe financière, soit près de 200.000 logements à travers le territoire national. Pour ce pôle urbain, nous allons mettre les moyens financiers nécessaires à l’achèvement des travaux, et éventuellement la distribution des logements achevés durant 2019», tout en insistant qu’à l’avenir, ce problème devra être pris en charge au moment du lancement des travaux de réalisation des logements. Comme il a exhorté les responsable locaux a accélérer la cadence des travaux pour permettre la distribution de la tranche de logements achevés, avant d’annoncer la mise en place d’une commission de suivi du projet regroupant la wilaya et le ministère ainsi que des cadres des secteurs de l’Energie et des Ressources en eau. Parallèlement, le pôle urbain de Sidi Boudrahem, dans la commune de Bejaia, d’une superficie de 200 hectares, est destiné à accueillir 9.000 logements dont 5.432 sont implantés pour une population de 45.000 habitants et 25 équipements collectifs. Le programme concerne 1.978 logements location-vente, 2.004 logements publics locatifs, 600 logements RHP pour le transfert des résidents du plateau Amimoum et 600 FNPOS. Les équipements achevés sont un CEM et un lycée. M. Temmar a visité l’école primaire achevée ainsi qu’un logement prototype AADL, avant de procéder à la pose de la première pierre de 1.000 logements type AADL. Dans la commune d’El Kseur, l’hôte de la wilaya a inauguré l’unité régionale du Laboratoire national de l’habitat et de la construction spécialisé dans les études géotechniques des sols, de fondations, d’urbanisation, des ouvrages d’art et des glissements de terrains. Comme il a visité le site réservé au programme de 24 logements, dans le cadre de l’habitat rural, pour la commune d’El Kseur. Le ministre a achevé sa visite dans la wilaya par la tenue d’une séance de travail avec les autorités de la wilaya où toutes les contraintes ont été étudiées pour permettre d’accélérer la cadence des travaux dans les différents chantiers afin que les demandeurs bénéficient de leurs logements, dont une partie est prévue à la fin de l’année en cours.

Mustapha Laouer