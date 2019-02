MCA - MCO : l’échec interdit

La 22e journée de Ligue 1 se poursuivra, aujourd’hui au stade du 5-Juillet,avec la mise à jour du match MCA-MCO.

Les deux équipes sont quelque peu éloignées l’une de l’autre. Toutefois, il s’agira d’un match pas facile à négocier, notamment pour les locaux.

En effet, suite à leur élimination en Coupe arabe des clubs champions devant le représentant soudanais d’Al Merrikh, les Vert et Rouge ne sont pas en odeur de sainteté avec leur public. Il était attendu à ce que des changements s’opèrent au niveau de la direction du club avant que les choses ne se tassent.

Indirectement, on n’a pas voulu perturber la formation mouloudéenne avant cette importante sortie devant la redoutable formation oranaise.

Certes, le MCO n’est pas au mieux de sa forme actuellement et ce malgré l’arrivée à la barre technique du Corse, Michel Cavalli. Il est évident que les gars d’El Hamri sont dans une mauvaise passe étant donné qu’ils sont menacés de relégation. Par conséquent, ils auront besoin d’un bon résultat aujourd’hui pour souffler un peu. Le MCA affrontera aujourd’hui la formation oranaise avec l’absence de son milieu de terrain. Ni Amada, ni Dieng ne seront là. C’est un peu la force tranquille des gars de Bab El Oued qui manquera devant une équipe du MCO qui ne viendra pas au stade 5-Juillet pour remplir une simple formalité. Le défenseur Arrous sera utilisé comme milieu de terrain avec Derrardja qui fera son retour. Les camarades de Mekaoui sont très motivés pour ne pas revenir au bercail bredouilles et tomber sous la menace des équipes mal-classées. On espère que le public qui sera nombreux assistera à une très bonne rencontre et ce malgré son enjeu. Il faut retenir que ces deux adversaires ont le plus souvent gratifié le public d’un spectacle de haute facture. Notons qu’au stade Zabana, le MCO l’avait emporté sur le fil devant le MCA sur le score de (4 à 3).

Il y a comme un relent de revanche!

H. G.