Dans la LUCARNE : Des ambitions très fortes

Tous les observateurs s’accordent à dire que notre équipe nationale ne sera pas une quantité négligeable lors de la prochaine CAN-2019 qui aura lieu en Egypte à partir du 21 juin. C’est vrai que cette compétition africaine domiciliée au pays des «pharaons» ne sera pas aisée pour les différents protagonistes. Comme on le sait, le pays hôte partira avec les faveurs des pronostics, sachant qu’il est «rompu au jeu des coulisses». En soi, il s’agit d’un très bon choix pour lui ayant tout le soutien indéfectible de son public. Il n’est pas facile de le faire descendre de son «nuage» surtout lorsqu’il évolue at home. Les éditions précédentes où il avait joué le montre assez nettement. De plus, il faut reconnaître qu’il possède une équipe assez forte capable de lui assurer le sacre final. Toutefois, il ne faudra pas trop anticiper sur le bon déroulement de cette CAN avec sa nouvelle formule et les 24 équipes qui vont l’animer. Notre sélection nationale doit encore disputer un match contre la Gambie, au courant du mois de mars à Blida . Il sera un peu préparatoire avant la grande explication de juin. Il faut dire que nos capés ont appris avec Belamdi à être très ambitieux et ne plus se contenter de participer rien que pour le plaisir. Belmadi, le nouveau coach depuis le 02 août 2018 n’est pas de ceux qui craignent d’annoncer l’objectif de sa sélection. Il a toujours affirmé qu’il jouera pour remporter cette CAN qui nous fuit depuis celle remportée en 1990 lorsque l’Algérie avait organisé sa première CAN en 1990 à Alger et Annaba. «Que d’eaux a coulé sous les ponts » depuis. Toujours est-il, il n’est jamais trop tard d’afficher ostensiblement ses ambitions. C’est pour cette raison, qu’il a affirmé qu’il «aurait besoin de guerriers pour atteindre son objectif». Il ne s’en cache pas. Il ira en Egypte pour tenter de remporter le « gros lot ». C’est vrai qu’avant de choisir l’Egypte comme pays organisateur, il aurait aimé qu’on joue en Afrique du Sud. La providence ne lui a pas souri, mais cela n’entache en rien ses ambitions demeurant intactes. Ce qui pourrait lui poser des problèmes et qui n’est pas de son ressort, c’est un peu la forme des joueurs lorsque la CAN-2019 s’emmanchera qui tranchera. C'est-à-dire qu’on sera à la fin des compétitions et surtout que beaucoup de joueurs algériens ne vont pas rester avec leurs clubs actuels ; on sera en pleine période de transferts. Ce qui risque de perturber les joueurs comme on l’avait déjà vécu par le passé. D’où les craintes mesurées de Belamdi et son staff. Toujours est-il, il est assez serein malgré le joueur qui n’a pas encore assuré sa place. C'est-à-dire qu’il ne convoquera que les joueurs en forme afin de ne pas regretter après ses choix. Belamdi est quelqu’un de tenace et analyse scrupuleusement chacun des entraînements ou des matches de préparation, comme celui contre la Tunisie. En fin du compte, il ne veut faire aucun favoritisme. Pour lui, tous les joueurs sont sélectionnables. Il suffit de le prouver sur terrain et dans la phase de préparation. Elle sera, le moins que l’on puisse dire, déterminante. C’est une certitude, surtout il ne veut pas qu’on lui dicte ce qu’il a à faire avant de partir pour l’Egypte juste après le mois du Ramadhan.



Hamid Gharbi