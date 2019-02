Algérie - Cuba : Améliorer la qualité des services de santé

Dans le cadre de la 22e session de la Commission mixte intergouvernementale de la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle entre l'Algérie et la République de Cuba, une réunion au niveau des experts se tient, du 19 au 21 février, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Cette réunion s'est déroulée sous forme d'ateliers, dont le premier a été consacré aux discussions des deux parties sur les voies et moyens de développer le cadre de coopération bilatérale dans le domaine de la santé, en vue d'améliorer la qualité des services de santé fournis par les équipes médicales cubaines présentes dans les Hauts Plateaux et le Sud du pays, a précisé le communiqué. Les deux parties ont discuté également de nouveaux domaines d'intérêt commun pour la coopération en matière de santé. Le deuxième atelier a été dédié, selon la même source, à la coopération de la partie cubaine avec les autres secteurs ministériels, tels que la Jeunesse et les Sports, le Commerce, l'Environnement, les Ressources en eau, les Finances, et l'Agriculture, au cours duquel représentants et experts des deux parties ont abordé les domaines d'intérêt commun, a ajouté le communiqué.



Approvisionnement en pétrole et produits dérivés



Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu, hier, le ministre cubain du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger, Rodrigo Malmierca Diaz, avec lequel il a évoqué les opportunités d'investissement dans le domaine de l'énergie, a indiqué son département ministériel dans un communiqué. Durant leur entretien, les deux ministres ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et Cuba, notamment dans le secteur énergétique, dont les hydrocarbures, ainsi que les perspectives de leur renforcement. Dans ce sens, ils se sont également dits «satisfaits de la mise en œuvre des contrats d’approvisionnement de Cuba en pétrole brut et produits dérivés à partir de l’Algérie», précise le communiqué. En outre, les deux parties ont confirmé leur volonté d’élargir la coopération entre les deux pays à d’autres domaines, notamment les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Ils ont également relevé les opportunités et possibilités d’investissement et de partenariat et ont particulièrement insisté sur le volet lié à la formation des ressources humaines et à l’échange d’expertise.



Chimie, pharmacie et mines au programme



Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a lui aussi reçu le ministre cubain, avec lequel il a évoqué les perspectives du renforcement du partenariat industriel, a indiqué le ministère dans un communiqué. Soulignant l'excellence des relations politiques entre l'Algérie et Cuba, les deux ministres ont eu un échange de vue sur les possibilités de renforcement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines industriels et miniers, a indiqué la même source. A cette occasion, M. Yousfi a mis en exergue les avancées réalisées par l'industrie algérienne, notamment dans les domaines de la sidérurgie, les matériaux de construction, l'électronique, l'industrie pharmaceutique ou encore dans l'industrie mécanique et automobile «qui commence aujourd'hui à se développer». Affichant la disponibilité de l'Algérie à diversifier le partenariat industriel avec la Havane, le ministre a suggéré à la partie cubaine de développer des partenariats dans divers domaines, notamment ceux de la chimie, de l'industrie pharmaceutique et des mines. De son côté, le ministre cubain a exprimé la volonté de son pays à diversifier ses partenaires économiques, appelant à développer des projets profitables et utiles pour les deux parties. Il a souligné, dans ce sens, les nombreuses opportunités de coopération existantes entre les deux pays, notamment dans la fabrication du médicament et le transfert de technologie dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.



Ressources en eau : échange d’expériences



Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a également reçu le ministre cubain. Au centre des discussions, «la volonté des deux parties de développer la coopération bilatérale dans le domaine des Ressources en eau, à travers l’assistance technique et l’échange d’expériences». A cet effet, M. Necib a exprimé son souhait de reconduire le mémorandum d’entente qui lie les deux pays dans le domaine des ressources en eau, et qui arrive à terme, et d’élargir les axes de coopération pour faire bénéficier d’autres établissements sous tutelle du ministère des Ressources en eau de l’expertise cubaine. Pour sa part, M. Malmierca Diaz a fait part de la disposition de son pays à accompagner le développement du secteur en mettant à sa disposition le savoir-faire, l’expérience et l’expertise dont dispose Cuba.

Pour rappel, le ministre cubain conduit une délégation pour participer à la 22e session de la Commission mixte.