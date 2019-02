Partis de l’opposition : Dégager un candidat unique

Des partis politiques et des personnalités de l'opposition ont tenu, hier à Alger, une rencontre à l'initiative du Front pour la justice et le développement (FJD), pour tenter de dégager un candidat unique à l'élection présidentielle d'avril prochain. Ont pris part notamment à cette rencontre, Talaie El Hourriyet de Ali Benflis, le Mouvement de la société de la paix (MSP) de Abderrezak Makri, El Fadjr El Djadid (PFJ) de Tahar Benbaïbèche et l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS) de Noureddine Bahbouh.

Etaient présents également des représentants du Mouvement El-Bina de Abdelkader Bengrina, le parti de la liberté et la justice (PLJ) de Mohamed Said, ainsi que des personnalités politiques à l'instar de l'ancien ministre Abdelaziz Rahabi et l'universitaire Arezki Ferrad. Selon le FJD, cette réunion a pour objectif de "dégager une candidature unique de l'opposition à l'élection présidentielle sur la base d'un programme consensuel". Une quinzaine de partis politiques et plusieurs indépendants ont annoncé officiellement leur candidature à l'élection présidentielle, alors que les quatre partis de l'Alliance présidentielle ont opté pour la continuité en soutenant la candidature de M. Abdelaziz Bouteflika.