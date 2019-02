ONEM et ONEC : Soutien au candidat Bouteflika

Les secrétaires généraux de l'Organisation des enfants de chouhada (ONEC) et de l'Organisation nationale des enfants de moudjahidine (ONEM) ont exprimé leur soutien à la candidature du Président Bouteflika à briguer un nouveau mandat présidentiel, afin de «continuer» le parcours de la «réforme» et de «développement».

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée, hier à Alger, à l’occasion de la célébration de la journée nationale du Chahid et du 30e anniversaire de la création de l’ONEM, Tayeb Houari et Khalfa Mbarek ont en effet exprimé leur soutien au candidat en lui apportant un soutien franc, indéfectible et inconditionnel. Ils motivent cette position par le souci de «préserver» les acquis arrachés en 20 ans et de «garantir» la continuité pour le «développement» de l’Algérie et sa «construction». Ils mettent en avant le choix de la continuité et la poursuit de la mission du président à la tête de l’Etat.

Dans ce cadre, le SG de l'Organisation des enfants de chouhada a considéré que les entreprises publiques sont «menacées» et que certaines personnes veulent les «déstabiliser». Il a appelé dans ce cadre tous les syndicats à faire face à ce défi et à «préserver l’intérêt des entreprises» en étant «vigilants» pour «déjouer» toutes les tentatives visant la stabilité du pays. «Il est hors de question de les déstabiliser», a noté Tayeb Houari, citant à ce propos Sonatrach et Air Algérie parmi les entreprises ciblées par des personnes «malintentionnées».

Pour sa part, le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de moudjahidine a précisé que la position de l’Organisation est «constante» et qu’elle a été toujours en faveur du Président Bouteflika en vue de «parachever» son œuvre d'édification de l’Algérie.

Hichem Hamza