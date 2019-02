Présidentielle 2019 : Effervescence

Après plusieurs rencontres avec les organisations de masse, M. Abdelmalek Sellal, directeur de campagne du candidat M. Bouteflika pour la prochaine présidentielle, s’est concerté, mardi dernier, avec les dirigeants des quatre partis de l’alliance présidentielle (FLN, RND, TAJ et MPA).

Cette concertation est la première du genre depuis la désignation de M. Sellal à la tête de la permanence électorale de M. Bouteflika. Sa rencontre avec les quatre responsables des partis, respectivement M. Mouad Bouchareb, coordonnateur de l’instance dirigeante du FLN, M. Ahmed Ouyahia, secrétaire général du RND, M. Amar Ghoul, président de TAJ et M. Amara Benyounès, président du MPA, a eu lieu au siège de ladite permanence électorale. Selon des sources crédibles, son ordre du jour a porté essentiellement sur l’élaboration d’une stratégie commune en prévision de la prochaine campagne électorale. A l’évidence, la part du lion de cette stratégie électorale traitera du bilan des réalisations multiples dont l’Algérie a bénéficié dans plusieurs domaines sous la gouvernance de Président de la République depuis 1999. Chose que M. Sellal a d’ailleurs publiquement annoncé, jeudi dernier, à partir de siège de la Centrale syndicale où il a été reçu le SG de l’UGTA, M. Abdelmadjid Sidi Saïd, en présence des responsables des fédérations affiliées.

«Nous sommes fiers du niveau de développement atteint par l’Algérie dans tous les domaines et nous voulons permettre au Président de poursuivre son œuvre», a-t-il en effet soutenu dans son allocution prononcée à l’occasion avant de s’engager à livrer dans les détails le bilan chiffré des actions menées dans le cadre de la mise en application des programmes successifs initiés par le Président de la République et qui se traduisent par de multiples acquis et réalisations. De leur côté, les partis de l’Alliance présidentielle sont déterminés, eux aussi, à ne ménager aucun effort pour faire aboutir, à l’occasion du prochain rendez-vous, le projet de la continuité de la gouvernance du Président de la République. En atteste, à juste titre, l’effort conjugué qui anime ce regroupement politique dans le cadre des collectes de signatures en faveur de M. Bouteflika.

Outre la coordination avec la permanence dirigée par l’ancien Premier ministre, les partis de l’Alliance ont procédé à l’installation de leurs instances internes chargées de la préparation de la prochaine campagne électorale. C’est le cas du FLN, dont la direction de campagne installée tout récemment est présidée par M. Mouad Bouchareb. Idem pour ce qui est du parti TAJ, dont son président Amar Ghoul a déjà sillonné certaines régions du pays où il animée des manifestations de sensibilisation en faveur de la continuité de la gouvernance de M. Bouteflika.



M. Ouyahia : « Appel à la mobilisation. »



Pour sa part, le SG du RND, M. Ahmed Ouyahia a adressé hier un message, sur la page facebook du parti, aux militants de son parti les sollicitant à se mobiliser pour soutenir la candidature du Président Bouteflika à la présidentielle du 18 avril.

«Nous devons mobiliser toutes les capacités et les énergies du Rassemblement national démocratique pour soutenir le moudjahid Abdelaziz Bouteflika et contribuer à sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel afin de garantir la continuité de processus de l’édification de l’Algérie et de son développement», écrit en effet M. Ouyahia dans un message adressé aux militants à l’occasion de la célébration du 22e anniversaire de la création de son parti, correspondant à la date du 21 février.

Par la même occasion, le SG du RND a aussi demandé aux militants du parti de s’impliquer dans la sensibilisation des citoyens au sujet des grands défis que le pays est tenu à relever sur divers plans dans les années à venir. M. Ouyahia a aussi mis l’accent dans son message sur l’utilité de recourir aux nouvelles technologies et la nécessité d’investir les réseaux sociaux pour mieux vulgariser les activités internes du parti. Mobilisation et sensibilisation sont en effet les maîtres-mots qui caractérisent les partisans de la continuité dans le cadre des préparatifs intenses en prévision de la prochaine campagne électorale.

Dans cette optique, nul ne doute que le directeur de campagne de M. Bouteflika a déjà inscrit sur son agenda d’autres rencontres avec les organisations de la société civile. Selon des sources concordantes, M. Sellal devra rencontrer aujourd’hui les directeurs de wilayas chargés de la campagne électorale au profit de M. Bouteflika.

Karim Aoudia