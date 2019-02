Bidonville Zaria : Vers une éradication définitive

Le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'«il sera procédé à l'éradication définitive du bidonville «Zaria» dans le cadre des lois de la République».

S'exprimant en marge de l'inauguration d'importantes structures au niveau du pôle urbain Houari-Boumediene, M. Bedoui a fait savoir qu'il avait «donné de fermes instructions aux autorités locales afin d'éliminer de manière définitive ce bidonville qui a été déjà éradiqué en 2012 avant d'émerger à nouveau et d'être exploité de manière illégale par certains. «Nous avons tous les moyens de contrôle qui nous permettent d'étudier la situation dans ce quartier en collaboration avec les vrais habitants», a assuré M. Bedoui qui a affirmé qu'il sera procédé à l'élimination de ce bidonville avec la participation des concernés. «Les efforts se poursuivent pour introduire les autres quartiers dans les programmes existant», a rassuré le premier responsable du secteur.

Evoquant le dossier du logement social dont l'étude est assurée par les commissions de daira, le ministre a souligné que les projets de logement achevés et dotés de toutes les structures nécessaires «doivent être distribués à leurs destinataires». M. Bedoui a procédé, ensuite, avec les ministres des Ressources en eaux, Hocine Necib, et des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, à la distribution de quelques décisions d'octroi de terrain dans des lotissements sociaux. La délégation ministérielle a inspecté, en outre, le projet de réalisation d'un château d'eau d'une capacité de 10.000 m3 visant à renforcer la distribution d'eau potable au profit de la wilaya de Djelfa à partir de la station Sdar à 20 km du sud de la wilaya. Il a été procédé, aussi, à l'inauguration du service des urgences à l'hôpital du Moudjahid Boubakar Hathat —mixte civil-militaire­— (chef lieu de la wilaya), un acquis qui renforce davantage les services sanitaires.