Ressources en eau et santé : Plusieurs projets en perspective

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a indiqué, mardi à Djelfa, que les communes de Birine, Messaad et Ain Oussara avaient bénéficié de projets de réalisation de stations d'épuration des eaux usées. «La réalisation de ces acquis (les stations) sera lancée prochainement notamment que les études y afférentes ont été déjà finalisées», a fait savoir M. Necib en marge de sa visite.



Alimentation en eau potable



Pour sa part, M. Bedoui s'est enquis à Hassi Bahbah du problème de l'assainissement sanitaire qui requiert de tel projet auquel il accorde un intérêt particulier. Dans le cadre de cette visite, la délégation ministérielle s'est enquise du projet d'alimentation en eau potable au niveau du chef lieu de la wilaya où un réservoir d'une capacité de 10.000 m3 a été réalisé dans la localité de Ras Rih (Sdar). Le ministre a instruit les responsables de son secteur à l'impératif de réceptionner, mi mars, le projet du champ de Dzira à la commune d'Ain El Ibel (30 km au sud de la wilaya) pour qu'il soit une valeur qualitative dans la hausse des capacités d'approvisionnement. Il a insisté, par ailleurs, sur la nécessité d'accélérer la réception et le suivi des projets, mettant en avant que la wilaya de Djelfa bénéficiera, à l'avenir, d'un projet de transfert d'eau du sud vers les Hauts plateaux. Le dégel des projets du secteur a concerné 11 opérations dans cette wilaya, à savoir l'assainissement et la protection des villes contre les inondations, soit d'une valeur de plus de 4 milliards de DA, a fait savoir le ministre. Une enveloppe financière de 2,3 milliards de DA a été allouée à cette wilaya pour l'alimentation en eau potable au profit de 6 communes, a ajouté le ministre des Ressources en eau.



Lutte contre le cancer : une unité de radiothérapie pour bientôt



L'Inspecteur général au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Bouredjouane Ameur a révélé qu'il sera procédé, prochainement dans la wilaya de Djelfa, à la réalisation d'une unité de radiothérapie au profit des cancéreux.

Dans ses explications concernant l'hôpital de 60 lits, qui a été réalisé dans la commune de Birine et qui a fait l’objet d’une visite du ministre de l'Intérieur, M. Bouredjouane a affirmé que la wilaya avait bénéficié d'une unité de radiothérapie au profit des cancéreux pour laquelle une enveloppe financière de l'ordre de 2,04 Mds de DA a été allouée, ajoutant que l'unité sera réalisée au niveau de l'hôpital mixte (civil et militaire de 240 lits) au chef-lieu de wilaya de Djelfa. Le projet, pour lequel il est procédé actuellement à l'achèvement des procédures judiciaires, comprend la réalisation de la structure de l'unité d'un montant de 1,7 Mds de DA, alors qu'un montant de 350 millions de DA a été consacré à l'acquisition de deux accélérateurs linéaires dans la radiologie.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur de la Santé à la wilaya de Djelfa, Mohamed Fellah, a mis l'accent sur l'importance de cet acquis qui vient s'ajouter aux deux autres acquis importants dont la wilaya a bénéficié notamment le service de chirurgie et l'unité de chimiothérapie. Recevant les informations relatives au projet de l'hôpital de 60 lits, M. Bedoui a mis l'accent sur l'impératif de le mettre en service en avril prochain, soulignant que la décision de création de ce type de structures ne constitue pas un handicap puisqu'il est pris en charge de façon centralisée. Par ailleurs, M. Bedoui a indiqué qu'il avait donné des instructions aux walis pour la prise en charge de toutes les préoccupations des encadreurs, des médecins, des spécialistes et des spécialistes résidants notamment dans les wilayas de l'intérieur, des Hauts Plateaux et du Sud, mettant l'accent, également, sur l'impératif de mobiliser tous les moyens afin de leur assurer les meilleures conditions et ce suite aux instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. «Face à la réalisation de telles structures pour lesquelles plusieurs milliards sont dépensés, les responsables doivent leur fournir de meilleures conditions de travail», a-t-il ajouté.