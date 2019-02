M. Bedoui à Djelfa : « L’avenir de l’Algérie n’est pas tributaire d’un rendez-vous électoral »

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, avant-hier à Djelfa, que l'Algérie se prépare aux prochaines années, et son avenir «n'est pas tributaire» d’un rendez-vous électoral.

Il a indiqué que l’Algérie s’apprête à vivre un rendez-vous «très important» qui posera un jalon «supplémentaire» dans l'édification de la démocratie et durant lequel, elle affirmera qu'elle est un «Etat de droit». «Nous sommes face à de grandes responsabilités afin de mener à bien cet évènement important tout en créant les meilleurs conditions.

L’administration fera preuve de neutralité et de transparence car notre pays est plus mûr sur le plan politique et son peuple est conscient des défis qu'impose cette étape. Nous sommes tous mobilisés afin de mener à bien la prochaine élection», a-t-il assuré.

M. Bedoui qui était accompagné des ministres des Transports, des Travaux publics et des Ressources en eau, respectivement Abdelghani Zaalane et Hocine Necib, a affirmé que notre pays avance vers un avenir «clair» et «d'espoir», de «prospérité et d'épanouissement» pour ses citoyens après avoir traversé une décennie noire. «Une décennie noire suivie par une période de rétablissement de l'espoir et de la stabilité, de construction, d'édification et de réhabilitation des infrastructures de base», a-t-il rappelé, soulignant que ces réalisations ont permis à l’Algérie de réaliser des progrès «énormes» pour «renforcer davantage» les acquis sociaux. «Toutes les réalisations ont été précédées par l'instauration de la paix et de la sécurité et la réconciliation entre les enfants du pays, avec l'objectif de construire une Algérie forte et sécurisée à la faveur de la force ses institutions et le dévouement de ses enfants», a noté le ministre de l’Intérieur qui a exhorté à cette occasion les citoyens à l'édification de leur pays en «barrant» la route devant ceux qui désirent les transformer en destructeurs eu égard au lourd tribut payé par leurs aïeux pour maintenir l'Algérie debout.

M. Bedoui avait déclaré que la réussite de la prochaine présidentielle «signera» l'échec des ennemis de l'Algérie qui misent sur le fiasco de ce rendez-vous.

«Nous sommes aujourd'hui devant une échéance décisive en termes de consécration de notre édifice démocratique, en l'occurrence la Présidentielle qui focalise les regards au plan international et dont la réussite signera l'échec des ennemis de l'Algérie qui misent sur le fiasco de ce rendez-vous», a-t-il expliqué en affirmant que les enfants de l'Algérie sauront «ensemble» et partant de leur «fidélité» aux sacrifices des chouhada de la glorieuse Révolution et du devoir national, «barrer» la route à toutes les manœuvres.

Il a appelé tout un chacun à «assumer» ses responsabilités pour la préservation des acquis réalisés en matière de sécurité et de stabilité et à «faire face» aux enjeux sécuritaires et économiques. Présidant une rencontre avec les citoyens et les représentants de la société civile à l'issue de sa visite d'inspection de deux jours dans la wilaya de Djelfa, M. Noureddine Bedoui a indiqué que le pays se dirige aujourd'hui vers la «croissance» et le «développement» et affirmé que le constat dressé à travers les visites effectuées dans les communes de cette wilaya ainsi que dans toutes les wilayas du pays est «réellement» encourageant. «Nous voyons les jeunes ingénieurs, entrepreneurs, médecins, artisans et autres qui œuvrent pour l'avenir de leur pays avec dévouement», s’est-il félicité.

Aux côtés de ces jeunes, Il y a aussi ceux « faisant partie des différents corps de sécurité présents sur les frontières qui se sacrifient pour que nous vivons dans la sécurité et la sérénité, véhiculant une image de l'Algérie qui est source de satisfaction et de quiétude», a-t-il ajouté.

«Toutes les réalisations ont été précédées par l'instauration de la paix et de la sécurité et la réconciliation entre les enfants du pays, avec l'objectif de construire une Algérie forte et sécurisée à la faveur de la force ses institutions et le dévouement de ces enfants».

La visite de la délégation ministérielle a permis d'inspecter et d'inaugurer d'importantes structures et acquis de développement dans différents secteurs dont l'Education, la Santé, les Ressources en eau, les Collectivités locales et le Commerce.

Salima Ettouahria