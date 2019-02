Dimanche à Alger : 1.000 familles relogées

«La wilaya d’Alger reprendra ce dimanche la 4e et dernière phase de la 24e opération de relogement. L'élimination de l'habitat précaire et des bidonvilles à Alger est imminente», a déclaré, hier, Abdelkader Zoukh lors d’une conférence de presse organisée à l’issu d’une visite d’inspection qu’il a effectuée au niveau de plusieurs circonscriptions de la capitale.

En effet, pas moins de 1.000 familles résidant des habitations vétustes, des bidonvilles, des caves et terrasses, des chalets, ceux vivant dans l’exiguïté vont bénéficier d’un logement «décent», a indiqué le wali d’Alger qui n’a pas dévoilé toutefois les quartiers concernée par cette opération. Il a annoncé, également, que la 25e opération qui est en cours de préparation éliminera «définitivement» ce genre de logements. Il s’agit d’une opération d’envergure comptant des milliers de logements. Les services concernés s’attellent actuellement à finaliser l’étude des dossiers des bénéficiaires avant de présenter les listes définitives au wali. D’ailleurs, Zoukh a révélé que plus de 30.000 logements réservés aux Algérois sont en cours de réalisation.

Le responsable a mis en exergue quelques réalisations accomplies par la wilaya d'Alger à commencer par l'éradication des habitations précaires et les bidonvilles, conformément au plan stratégique de la wilaya qui s’inscrit dans cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Sur un autre registre, le wali d’Alger a annoncé la réception courant 2019 de nouveaux parkings d'une capacité d'accueil allant de 550 à 800 places chacun, ce qui permettra, selon lui, d'atténuer le problème de stationnement dans la capitale. Il dira, également que ces aires de stationnement sont à un taux de réalisation «avancé» et mettront un terme au stationnement anarchique à Alger, faisant observer que les sites de certains parkings, à l'instar de ceux de Kouba, Hydra ou encore d’El Madania abriteront à l'étage supérieur des locaux commerciaux. Ces structures seront renforcées par la réalisation de trois projets d’envergure avec une capacité d’accueil qui avoisine les 5.000 places dans les communes d’Aïn Nâadja, Bab Ezzouar et El Mohammadia.

Evoquant la décision d’augmentation des tarifs décidé y a quelques mois, Zoukh révéla que cette décision a été annulée après l'étude du dossier. «Il a été démontré que ces augmentations ont créé un grand mécontentement des citoyens», a-t-il argué. En ce qui concerne le volet de la régulation de trafic et le projet d’installation de feux tricolores dans des centaines de carrefours d’Alger, le chef de l’exécutif de la wilaya a confié que d’ici la fin du mois de février, 25 carrefours équipés de système de régulation du trafic routier seront opérationnels à travers, dans une première étape, les communes de Belouizdad et de Sidi M’hamed et ce, dans le cadre de la concrétisation du projet algéro-espagnol visant à améliorer et à fluidifier la circulation routière et à régler le problème des embouteillages. «Ces feux élaborent un ordre de passage des différents modes de circulation, tout en assurant une bonne hiérarchie des différents modes de circulation», a-t-on appris.

Sarah A. Benali Cherif