Education : Des rencontres avec les syndicats

Le ministère de l'Education nationale a entamé, depuis mardi dernier une série de rencontres bilatérales, qui se poursuivront jusqu'à aujourd’hui avec les syndicats du secteur signataires du préavis de grève, a indiqué un communiqué du ministère.

Il s'agit de l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF), du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (SATEF), du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (SNAPEST), du Syndicat national des travailleurs de l'éducation (SNTE) et du Conseil des lycées d'Algérie (CLA), a précisé la même source. Les cinq syndicats avaient déposé, le 18 février, leur préavis de grève des 26 et 27 février. Lors de la réunion tenue à la mi-février, ces syndicats avaient menacé de lancer une grève les 26 et 27 février, outre l'organisation de sit-in à Batna, Blida, Relizane et Laghouat. Ils avaient annoncé, également, le rejet des procès-verbaux du ministère de l'Education nationale ayant été établis avec les syndicats sur la base du préavis de grève du 21 janvier dernier. Réitérant «leur attachement aux revendications soulevées dans leurs précédents communiqués», les syndicats ont exhorté la tutelle «au dialogue sincère permettant d'aboutir à une solution aux dossiers en suspens, conformément à un calendrier bien précis».