M. Kaouane reçoit le DG de l’ASBU : Renforcer la coopération bilatérale

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu, hier à Alger, le directeur général de l'Union des Radios et Télévisions arabes (ASBU), Suleiman Abderrehim, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'ASBU, notamment en matière d'échange d'informations et de programmes radiophoniques et télévisuels entre les deux parties.

Dans une déclaration, M. Kaouane a fait savoir que «la première pierre sera posée, demain, pour la réalisation d'un Centre regroupant l'ASBU et l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», qualifiant cet évènement «d'important» pour le Monde arabe et l'Afrique en matière d'échange de programmes radiophoniques et télévisuels.

«Ce projet reflète les efforts consentis par l'Algérie dans ce domaine», a-t-il souligné ajoutant qu'«Alger deviendra à la faveur de ce Centre, la troisième ville dans le monde abritant de tels espaces, au même titre que Genève, en Europe, et Kuala Lumpur en Asie».

Par ailleurs, le ministre a précisé que cette rencontre avait permis d'aborder «les actions communes» entre l'Algérie et l'ASBU en matière de formation et de développement des échanges via la technique «Cloud». Pour sa part, le DG de l'ASBU a exprimé ses remerciements à l'Algérie et à son président pour avoir abrité ce nouveau Centre qui sera doté d'importants moyens, ajoutant que de telles initiatives ne sont pas étrangères à «l'Algérie qui est toujours à l'avant-garde et dont le rôle au sein de l'ASBU est exceptionnel».

Après avoir évoqué avec M. Kaouane «les voies de développement de ce Centre qui relie le Monde arabe à l'Afrique et les pays arabes entre eux via le Cloud à travers 170 villes dans le monde», le DG de l'ASBU a également précisé avoir passé en revue la coopération arabo-africaine dans le domaine de l'échange d'informations et programmes.