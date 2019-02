L’ambassadeur Suisse rend visite à El Moudjahid

Ph. : Y. C.

L’ambassadeur de Suisse en Algérie, M. Lukas Rosenkranz, a rendu, hier, une visite de courtoisie à notre journal, où il a été reçu par le président-directeur général, M. Achour Cheurfi, lequel lui a présenté les grandes lignes de la presse en Algérie, à la lumière des grandes mutations que connaît le secteur. Les deux parties ont également échangé des points de vue sur divers aspects de l’actualité politique et sur la place de la presse dans le contexte des nouveaux défis et enjeux posés par la percée de l’internet et le développement des TIC.