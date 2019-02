M. Si Afif reçoit l’ambassadeur de france : Renforcer la coopération bilatérale

Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l’étranger à l’Assemblée populaire nationale, Abdelhamid Si Afif, a passé en revue, avec l’ambassadeur de France, Xavier Driencourt, la nécessité de renforcer les relations bilatérales et de «tenir compte de leurs spécificités, dans le cadre du respect mutuel». Se félicitant du rôle de la diplomatie parlementaire dans «la promotion de la coopération à de plus hauts niveaux», M. Si Afif a fait savoir que ce mécanisme «occupe une place importante, suite à sa consécration dans la dernière Constitution consensuelle, par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika».

Par ailleurs, le président de la commission a évoqué l’importance du traitement du dossier mémoriel, exprimant son souhait de voir les commissions compétentes finir leur travail «dans les plus brefs délais». L’Algérie «continue de réaliser l’approche du Président de la République visant la libération de l’économie nationale de sa dépendance des hydrocarbures», a affirmé, en outre, M. Afif, soulignant que les parlementaires avaient une part de responsabilité dans «le renforcement et la diversification des relations entres les pays amis, qui sont en mesure de contribuer à la réussite de cette démarche, et ce dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant». De son côté, M. Driencourt a mis en avant «les réalisations des deux pays, dans le cadre de leur partenariat économique et commercial», ajoutant que les parlementaires des deux pays «étaient conscients de la nécessité de renforcer la coopération bilatérale». Il a réaffirmé, dans ce cadre, «l’attachement de son pays à tenir la 4e session de la Grande Commission Interparlementaire, qui devrait ouvrir la voie à la tenue de plusieurs rencontres entre les parlementaires, dans un cadre riche et varié», exprimant son entière disponibilité à «répondre à chaque initiative parlementaire intervenant dans ce contexte».