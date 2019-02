groupes parlementaires : réunion avec M. Bouchareb

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb, s'est réuni, hier, avec les présidents des groupes parlementaires pour se concerter autour des mesures relatives aux séances de présentation de la Déclaration de politique générale du gouvernement, indique un communiqué de l'APN. Le bureau de l'APN avait fixé le lundi prochain pour la présentation de la Déclaration de politique générale par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en séance plénière qui sera suivie d'un débat devant se poursuivre jusqu'au mercredi 27 février, alors que les réponses de M. Ouyahia aux questions et préoccupations des députés sont programmées pour le jeudi 28 février dans l'après-midi, précise la même source. La Déclaration de politique générale comprend six chapitres relatifs au bilan du gouvernement dans les différents secteurs et une conclusion axée sur «les avantages de la continuité».