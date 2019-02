Industrie culturelle : Appui aux intellectuels

Une section de quatre titres a été réservée, dans la déclaration au volet culturel, où l’accent a été mis sur la politique culturelle y compris les activités structurantes, la prise en charge du patrimoine et des personnalités culturelles et le soutien au rayonnement international de la culture. Au volet pouvoirs publics, la déclaration de politique générale a évoqué la rationalisation des dépenses publiques pour l’organisation des manifestations culturelles, l’encouragement de l’investissement dans le domaine de la culture pour permettre l’émergence d’une industrie culturelle dans toutes ses dimensions, mettant en avant le progrès réalisé en matière d’édition du livre. La déclaration a aussi souligné la poursuite de la réalisation des infrastructures culturelles à travers le territoire national, la formation des compétences dans le domaine de la culture et le soutien aux productions cinématographiques et théâtrales. S’agissant du patrimoine culturel, le même document a relevé «un effort soutenu de récupération des œuvres culturelles nationales de plusieurs sortes, qui ont été l’objet d’actes de pillage outre la poursuite de la réhabilitation des sites du patrimoine culturel, y compris la Casbah d’Alger ainsi que l’amélioration de la surveillance et de la protection des parcs nationaux culturels, notamment dans sud du pays». En ce qui concerne le rayonnement international de la culture algérienne, la déclaration a mis en avant l’organisation de plusieurs semaines culturelles, manifestations et expositions culturelles à travers différents pays, ainsi que la participation à plusieurs salons du livre et festivals du théâtre et du cinéma dans le monde.

Concernant la prise en charge des artistes et personnalités de l’art et de la culture le document a évoqué «l’amélioration de la protection sociale des artistes, la protection accrue de leurs droits d’auteurs ainsi qu’une lutte sévère contre le piratage. Et la grande considération témoignée par l’Etat aux artisans de la culturelle algérienne à travers les nombreuses décorations qui leur ont été décernées par le Président de la République.