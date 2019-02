Jeunesse et Sports : 214 nouvelles infrastructures réceptionnées

Le secteur de la Jeunesse et des Sports a connu, entre 2017 et 2018, la réception de 214 nouvelles infrastructures sportives et la formation de plus de 4.800 cadres dont 45% de cet effectif affectés aux wilayas du Sud et des Hauts Plateaux pour améliorer l’encadrement de la jeunesse locale, selon les chiffres avancés dans la déclaration. «A la fin de 2016, le parc national des infrastructures sportives s’élevait déjà à 7.231 unités, en sus de la réception, au cours des 18 derniers mois, de 214 nouvelles infrastructures. Il s’agit également de 153 autres infrastructures réceptionnées fin 2018, tandis que les grands stades de football de Baraki (Alger), Tizi Ouzou et Oran seront réceptionnés au début de l’année 2019», indique le document annexe à la déclaration de politique générale du gouvernement.

Quant à la promotion des activités de jeunesse, «le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé, en 2018, les Jeux africains de la jeunesse. Il veille aussi au soutien financier de près d’une cinquantaine de fédérations sportives avec des subventions publiques, à la mobilisation d’une importante dotation financière (près de 4 Mds DA) pour la bonne préparation de nos sélections nationales qui prendront part aux jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et aux Jeux méditerranéens d’Oran en 2021». Concernant le domaine de la formation des compétences du secteur et l’encadrement de la jeunesse, «les deux dernières années ont enregistré la formation de plus de 4.800 cadres destinés aux filières jeunesse et sports, dont 45% de cet effectif a été affecté aux wilayas du Sud et des Hauts Plateaux pour améliorer l’encadrement de la jeunesse locale».

Ce domaine a vu, notamment, l’accès de 2,2 millions de jeunes à des activités socio-éducatives et des activités d’échanges et de loisirs de jeunes, l’organisation de 21 festivals au profit des jeunes, l’offre de vacances balnéaires à plus de 300.000 jeunes des wilayas de l’intérieur et la prise en charge de plus de 400 projets associatifs de jeunes. La Déclaration de politique générale comprend six chapitres relatifs au bilan du gouvernement dans les différents secteurs et une conclusion axée sur «les vertus de la continuité». Elle comprend une évaluation du bilan du gouvernement qui «reflète de nombreuses avancées dans la mise en œuvre du programme du Président de la République». «Ces avancées soulignent les vertus de la continuité, qu’il s’agisse de la continuité dans le quinquennat actuel de Son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika, ou qu’il s’agisse de la continuité dans le processus de reconstruction nationale conduit par le Chef de l’Etat», souligne le document.