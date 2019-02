Action gouvernementale : Poursuite de la mise en œuvre du Programme du président Bouteflika

Conformément à l’article 98 de la Constitution, le gouvernement présentera, lundi prochain, la Déclaration de politique générale, par laquelle il rend compte de la mise en œuvre de son Plan d’action, laquelle a été conduite dans une conjoncture intense à tout point de vue.

Le gouvernement s’est attelé à la poursuite de la mise en œuvre du Président de la République, souligne le document. Ce dernier aborde la conjoncture politique en rappelant l’organisation des élections locales du mois de novembre 2017, ainsi que le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation en décembre 2018. Il a également mis en route la préparation des élections présidentielles d’avril 2019.

Au plan sécuritaire, il est souligné que le pays vit une accalmie constante, fruit de la mobilisation et des sacrifices de l’Armée nationale populaire et des forces de sécurité, dans un environnement régional instable.

Dans le domaine de la Gouvernance, les Pouvoirs publics se sont attelés à poursuivre et dynamiser les réformes dans tous les domaines, notamment la consolidation de l’Etat de droit et d’une administration publique moderne et plus transparente, la poursuite des réformes économiques et financières ainsi que l’ouverture des chantiers relatifs à la mise en concordance de la politique des subventions publiques avec les règles de transparence et d’équité sociale.

Au plan financier, le document souligne que le gouvernement a d’abord veillé à assurer la mobilisation interne du financement nécessaire à la mise en œuvre du budget public, et à mobiliser aussi les ressources nécessaires pour le financement de l’économie nationale.

Au plan économique, les importants programmes publics d’investissements, le nombre appréciable des investissements locaux et étrangers qui se sont engagés, ainsi que les retombées de l’important soutien de l’Etat à l’agriculture, ont assuré une croissance substantielle hors hydrocarbures, évaluée à 2,4% en 2017 et à 3,4% en 2018. Par contre, le secteur des hydrocarbures a souffert à la fois des fortes fluctuations des prix mais aussi de la baisse de la production locale de pétrole due à la réduction du quota national, et des opérations de remise à niveau des installations pétrolières du pays. Au plan social, les dix-huit derniers mois ont été marqués par la préservation d’une politique sociale soutenue, dans tous les domaines, qu’il s’agisse de l’intervention de l’Etat pour la promotion du développement humain ou qu’il s’agisse de la politique de justice sociale et de solidarité nationale portée par d’importantes subventions publiques, directes et indirectes.