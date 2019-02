Environnement : Quand le « SMA » se met au vert

Sur les chemins de la solidarité et du devoir, j’écris ton nom. Sur les sentiers de la citoyenneté et des bonnes valeurs, j’estampille ton nom. Ton sigle «SMA» est gorgé du sens de responsabilité envers l’homme et la nature, à la fois.

Dans les villes et les villages, le mot scout est carrément évocateur d’une réputation qui court plus vite que le vent, en termes d’implication dans des actions et des engagements à haute connotation civique. Ce dernier, qui a un statut de mouvement associatif, à caractère social, ne cesse de se déployer sur le terrain pour prouver, une fois de plus, sa relation avec l’humain et l’écologique, partant du principe que les deux sont indissociables. Ils font même la paire. En effet, depuis toujours le mot scout est l’interprétation de cette symbiose entre l’homme et son environnement, son cadre de vie et sa société. Et ceci est confirmé récemment par le noble geste des scouts à l’occasion de l’organisation du 3e salon de l’environnement, organisé par l’APC de Douéra, dans le but de la préservation de la ceinture verte, au niveau de la capitale. Le groupe «El Qouds», l’initiateur de l’opération, a comme toujours était à la hauteur de l’évènement et bien sûr de l’aura du fondateur du scoutisme en Algérie, Mohamed Bouras. Tous unis contre l’avancée du désert à Alger. Un seul mot d’ordre est lancé : Sauver le capital «vert» de cette ville qui a vu des vertes et des pas mûres ces dernières années. Plus de 300 arbustes ont été mis sous terre à Douéra, située à l’ouest d’Alger, par les participants au Salon en question, placé sous le thème «ensemble, protégeons notre environnement», qui a réunit tous les acteurs sociaux autour d’une aussi noble cause que la protection du patrimoine végétal et de l’environnement, de manière générale.



Le « SMA » au cœur de la question environnementale



Le SMA, riche de près de 100.000 adhérents mobilisés et sur tous les fronts, dans le cadre de son programme ne cache pas l’intérêt qu’il accorde à l’aspect environnemental, la sensibilisation et l’éducation, plus précisément, à l’école, pour former, aujourd’hui, des hommes et des femmes qui vont défendre l’environnement demain.

Cet intérêt, pour le vert, il faut le rappeler par la signature, en 2017, d’une convention entre le «SMA» et le ministère de l’Environnement, avec plusieurs pistes de partenariat, allant de la formation sur les déchets, les changements climatiques, la biodiversité et la promotion des énergies renouvelables, à même de contribuer efficacement à la création de la culture environnementale chez le citoyen.

La même convention a prévu la création de clubs verts au niveau des commissariats de wilayas des scouts. Aujourd’hui, les scouts musulmans algériens sont présents sur le terrain et joignent leurs efforts aux forestiers, aux agents de protection du littoral, aux services de NETCOM et autres établissements et services qui jouent un rôle prépondérant dans la préservation du cadre de vie et de l’environnement, par ricochet.

De nos jours, parler ou plutôt penser environnement est une affaire qui devrait impliquer tout le monde, et les scouts, connus pour être l’école de patriotisme, de développement sain de l’enfant, ont une place de choix dans les feuilles de route et les stratégies visant la protection de l’environnement. Pour la simple et unique raison, le scoutisme reflète avant tout cette étroite relation entre l’homme, dès son jeune âge, avec son environnement, dans toutes ses facettes.

