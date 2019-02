Rencontre avec le metteur en scène Omar Fetmouche : « Notre théâtre est antique »

Invité de l’émission « Sidilat wa maâna » de la Radio culture, diffusée en direct depuis le centre culturel Aissa Messaoudi de la Radio algérienne, le metteur en scène Omar Fetmouche a abordé différentes actualités du théâtre en Algérie. Abordant brièvement sa participation en sa qualité de président du jury de la 7e édition du Festival arabe du théâtre, tenue au Caire du 10 au 16 janvier passé, Omar Fetmouche a déploré l’absence de spectacle algérien. « Il devait avoir un comité de sélection de spectacle en Algérie pour pouvoir participer au festival, mais ce comité n’a jamais été constitué pour des raisons que j’ignore. Cela dit, on a constaté une forte participation algérienne avec un vibrant hommage à Sid-Ahmed Agoumi », a-t-il souligné. À l’aune de la mondialisation et du devoir de se distinguer de notre propre modèle de théâtre, Omar Fetmouche estime que les caractéristiques du théâtre de la boîte noire à l’italienne a déformé les caractéristiques authentiques du théâtre algérien, jusqu’à parler de la présence d’un mouvement théâtral en Algérie et non pas du «théâtre algérien». « Notre théâtre est antique, les anthropologues et archéologues ont beaucoup écrit sur des activités parathéâtrales retrouvées sur les dessins rupestres du Tassili N’adjjer. Notre théâtre est celui du patrimoine du Goual, d’Anzar et du Hakaouiati. Naturellement, il est bon de s’ouvrir sur le monde et de faire des expériences sur le théâtre universel, mais nous ne devons pas aveuglément importer la culture occidentale dans notre théâtre », a-t-il martelé. Engagé dans la formation des jeunes talents passionnés du quatrième art, Omar Fetmouche annonce son projet actuel : « Nous sommes sur le point d’élaborer un projet international de formation au bénéfice des comédiens et techniciens du théâtre. Ca sera sous la direction d’un professeur éminent en provenance du Chili. J’espère pouvoir le lancer pendant l’été », a-t-il déclaré. Questionné quant à son opinion sur le niveau du théâtre algérien, notamment lors du Festival national du théâtre professionnel (FNTP), Omar Fetmouche a fait savoir que ces dernières années, sur les scènes, on a pu découvrir beaucoup de spectacles de qualité.

Il a toutefois plaidé pour une sélection d’œuvres en lice capables de décrocher un sacre au festival. L’interlocuteur a insisté sur l’obligation d’aller vers le théâtre expérimental et d’essayer d’autres formes. «Le FNTP est malheureusement devenu une feuille de présence pour beaucoup de théâtres régionaux. Il n’est pas obligatoire de participer chaque année, cependant il faut investir sur la formation pour élever le niveau du théâtre. Un jeune dramaturge rompt avec sa passion s’il écrit pendant deux ans sans pouvoir mettre en scène », a-t-il noté.

Kader Bentounès