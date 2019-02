Azzedine Mihoubi assiste au 1er concert de l’orchestre symphonique d’Oran : « Le président a beaucoup fait pour l’art et la culture »

«Le Président Bouteflika a beaucoup fait pour l’art et la culture, ainsi que pour les artistes algériens, et les nombreuses grandes réalisations ayant marqué les 20 dernières années en témoignent. Ainsi, il me paraît tout à fait naturel que des artistes soutiennent le Président de la République afin qu’il poursuive sa mission à la tête de l’État», a indiqué le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, dans une déclaration à la presse, en marge du 1er concert de l’Orchestre symphonique d’Oran, donné avant-hier soir, au Théâtre d’Oran Abdelkader-Alloula.

M.Mihoubi, qui a passé en revue les plus importantes œuvres de ces 20 dernières années, lors de son allocution de bienvenue prononcée avant le début du concert, a rappelé les efforts déployés par l’Etat et les investissements injectés au profit du secteur de la culture « Il suffit de noter que durant ces dernières années, le Président a décerné des médailles du mérite à de nombreux artistes. Il a toujours été convaincu que l’art algérien reflète l’identité et l’âme algériennes », a-t-il assuré. Il a ajouté, que les réformes entreprises par le Président Bouteflika ont porté leurs fruits dans les différents domaines. « Nous remercions tous les artistes qui ont exprimé leur soutien au Président de la République et nous invitons les autres à faire de même et exprimer leur position, car l’on ne peut nier les grandes réalisations ayant vu le jour sous sa direction.

Et comme nous sommes dans un pays démocratique, chacun exprime la position qui est la sienne en toute liberté. Et pour dire les choses autrement, le véritable soutien au Président ce sont ses propres réalisations », soutient le responsable. Concernant l’orchestre symphonique d’Oran, M.Mihoubi a exprimé sa joie de voir ce projet lancé, il y a à peine une année, se concrétiser « La naissance d’un orchestre symphonique à Oran signifie que la scène culturelle oranaise et algérienne se sont enrichies de ce nouveau-né, composé de musiciens professionnels et étudiants qui pourront acquérir une expérience qui leur permet d’emprunter le chemin de la réussite et embrasser une carrière de musiciens professionnels. C’est un grand acquis. Cela nous permet de dire que les objectifs que nous traçons se concrétisent», a-t-il souligné. Ce dernier a rappelé qu’actuellement, le secteur de la culture dispose d’un orchestre symphonique de l’opéra Bouâlem Bessaïah, un orchestre de jeunes qui relève de l’ONCI et désormais un orchestre symphonique d’Oran. «Cela ne peut que servir le rehaussement de l’art et de la musique algérienne », dit-il. Il convient de rappeler que l’orchestre symphonique d’Oran a été créé sous forme d’une « Association Culturelle pour la Promotion de la Musique Algérienne Académique ».

Il est composé de 40 membres dont une quinzaine de femmes, issus dans leur grande majorité des wilayas de l’Ouest. Quant à la chorale, elle est composée d’étudiants de l’IRFM et qui seront rémunérés à l’occasion de leurs participations aux concerts qui seront donnés par le nouvel orchestre. Ce dernier est présidé par M. Abed Mohamed qui est lui-même membre de l’orchestre symphonique national et en même temps, le directeur de l’IRFM d’Oran.

Amel Saher